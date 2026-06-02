Autopartes con código QR: qué deberán informar fabricantes e importadores

La medida alcanza a fabricantes e importadores de autopartes de seguridad. El QR deberá informar datos del producto, origen, certificación y organismo emisor.
 
Argentina02/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional modificó el régimen de comercialización de autopartes y elementos de seguridad, con nuevas exigencias de información para fabricantes e importadores.

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que los productos alcanzados deberán contar con un código QR que permita acceder a información clave: datos de la empresa, CUIT, identificación del producto, marca, modelo, código interno, origen, número de certificación y organismo certificador.

Qué cambia para consumidores y comercios

La medida busca mejorar la trazabilidad de las autopartes y facilitar el acceso a información por parte de usuarios, talleres, comercios y autoridades de control.

El QR deberá colocarse en un lugar visible del producto o en su empaque, cuando las características de la autoparte no permitan incorporarlo directamente.

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Hasta cuándo se podrá vender stock anterior

El Gobierno también fijó condiciones para la comercialización de autopartes fabricadas o importadas antes de la entrada en vigencia del régimen.

Para los consumidores, el cambio apunta a reforzar la información disponible al momento de comprar piezas vinculadas a la seguridad vial, un rubro sensible para quienes circulan por rutas nacionales y provinciales.

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