Autopartes con código QR: qué deberán informar fabricantes e importadores

El Gobierno nacional modificó el régimen de comercialización de autopartes y elementos de seguridad, con nuevas exigencias de información para fabricantes e importadores.

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que los productos alcanzados deberán contar con un código QR que permita acceder a información clave: datos de la empresa, CUIT, identificación del producto, marca, modelo, código interno, origen, número de certificación y organismo certificador.

Qué cambia para consumidores y comercios

La medida busca mejorar la trazabilidad de las autopartes y facilitar el acceso a información por parte de usuarios, talleres, comercios y autoridades de control.

El QR deberá colocarse en un lugar visible del producto o en su empaque, cuando las características de la autoparte no permitan incorporarlo directamente.

Hasta cuándo se podrá vender stock anterior

El Gobierno también fijó condiciones para la comercialización de autopartes fabricadas o importadas antes de la entrada en vigencia del régimen.

Para los consumidores, el cambio apunta a reforzar la información disponible al momento de comprar piezas vinculadas a la seguridad vial, un rubro sensible para quienes circulan por rutas nacionales y provinciales.