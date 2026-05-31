Desde junio, Medicus reemplazará a IOSFA y ya hay reclamos por costos y cobertura

La decisión del Ministerio de Seguridad de reemplazar la cobertura médica de los efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval por la prepaga Medicus generó fuerte malestar entre integrantes activos, retirados y pensionados de las fuerzas, entre ellos personal del Destacamento de General Acha.

Según se informó, a partir de este 1° de junio Medicus comenzará a brindar cobertura médica a los efectivos, luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

La adjudicación había sido firmada a comienzos de mayo por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la medida despertó críticas y preocupación por parte de los afiliados, quienes denunciaron falta de información sobre los alcances de la cobertura y cuestionaron los costos de los distintos planes ofrecidos.

Reclamos por costos y falta de información

Uno de los principales puntos de conflicto fue la premura con la que debieron realizar el trámite de inscripción digital, ya que, según indicaron, el plazo vencía este viernes.

Además, señalaron que no hubo claridad respecto de las prestaciones incluidas en cada plan y advirtieron sobre los elevados costos. De acuerdo con lo manifestado por efectivos de las fuerzas, el plan básico ronda los 127 mil pesos mensuales, mientras que las opciones con mayores prestaciones superarían los 500 mil pesos en algunos casos.

También remarcaron que durante el último año muchos efectivos permanecieron sin cobertura médica, pese a que continuaron realizándose descuentos salariales correspondientes a los aportes.

Quejas de retirados y pensionados

El malestar también alcanzó a jubilados, retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad, quienes denunciaron irregularidades vinculadas a los descuentos previsionales y al pago del denominado Plus Patagónico.

Según explicaron, mientras el personal se encuentra en actividad se realiza un descuento del 11% destinado a aportes previsionales. Sin embargo, sostuvieron que al pasar a retiro ese porcentaje debería reducirse al 9%, aunque denunciaron que muchos continúan sufriendo descuentos superiores incluso años después de haber dejado la actividad.

Además, afirmaron que tampoco perciben el Plus Patagónico que, aseguran, les corresponde por ley una vez retirados, y señalaron que en muchos casos la única alternativa para reclamar esos derechos es iniciar acciones judiciales.

Polémica por la adjudicación

La adjudicación a Medicus también quedó envuelta en cuestionamientos políticos y administrativos.

Según publicó el periodista Tomás Méndez en Página/12, el proceso habría estado atravesado por presuntas irregularidades, favoritismo hacia la empresa adjudicataria y posibles incumplimientos de la normativa vigente.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad no hubo respuestas públicas frente a los cuestionamientos planteados por integrantes de las fuerzas y sectores vinculados al sistema de cobertura médica.

Con información de Diario Textual