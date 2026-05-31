Junio llega con aumentos en alquileres, combustibles y prepagas

El mes de junio comenzará con una nueva tanda de aumentos que volverán a poner presión sobre el bolsillo de los argentinos. Los incrementos alcanzan a distintos sectores de la economía y tendrán impacto tanto en los gastos familiares como en la actividad comercial.

Entre las principales subas aparecen los alquileres, que para algunos contratos aún alcanzados por la antigua ley registrarán actualizaciones cercanas al 78% anual. También habrá ajustes en contratos indexados por inflación.

Combustibles y salud

Otro de los incrementos esperados es el de los combustibles, impulsado por la actualización de impuestos nacionales. Como ocurre habitualmente, las petroleras podrían trasladar el aumento a los surtidores durante los primeros días del mes.

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevas actualizaciones. Según la compañía y el plan contratado, las subas oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%.

Servicios y educación

Las tarifas de electricidad, gas y agua volverán a ajustarse en junio en el marco de los esquemas de actualización vigentes. A esto se suman aumentos en las cuotas de colegios privados en distintas jurisdicciones del país.

Aunque algunas de las subas informadas corresponden a servicios regulados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los incrementos en combustibles, salud, alquileres y tarifas tienen repercusión en todo el país y son seguidos de cerca por consumidores y comerciantes.