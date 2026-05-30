Alerta para viajar este sábado: así se encuentran las rutas nacionales y provinciales de Salta

La jornada comenzó con advertencias para quienes deban desplazarse por las rutas salteñas. Desde primera hora se registran sectores con neblina, especialmente en valles y zonas de montaña, lo que reduce la visibilidad y obliga a disminuir la velocidad.

Entre los corredores más comprometidos figura la Ruta Nacional 34, donde se reportan baches de gran tamaño, banquinas irregulares y presencia de animales sueltos en distintos tramos de los departamentos Orán, San Martín y Anta. A esto se suma el intenso tránsito de camiones, principalmente durante los fines de semana.

En el norte provincial también se recomienda precaución en la Ruta Nacional 50, especialmente a la altura de Río Pescado, donde se trabaja con tránsito reducido a media calzada en algunos momentos y controles de Gendarmería Nacional.

Atención en rutas de montaña y caminos turísticos

Las condiciones más complejas se presentan en los departamentos Los Andes, Cafayate y La Caldera. En la Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna salteña, hay sectores con hielo sobre la calzada, falta de mantenimiento y maquinaria vial trabajando en algunos tramos.

Por su parte, la Ruta Nacional 68, uno de los caminos turísticos más transitados hacia los Valles Calchaquíes, exige especial cuidado por obras viales y posibles deslizamientos en sectores como la Quebrada de las Conchas.

La Ruta Nacional 40 también presenta varios puntos con maquinaria pesada y caminos irregulares, especialmente entre Seclantás, Cachi, La Poma y el empalme con la Ruta Nacional 51.

Niebla y escarcha complican la circulación

En las primeras horas del día, la Ruta Provincial 33, que atraviesa el Parque Nacional Los Cardones, registra neblina y sectores con escarcha. Defensa Civil recomienda circular entre las 9 y las 16 horas para reducir riesgos.

También se aconseja extremar la precaución en la Circunvalación Oeste de Salta Capital, donde continúan trabajos viales y se registran bancos de niebla durante la mañana.

El panorama general muestra rutas transitables, aunque con múltiples puntos críticos que exigen atención. Con el movimiento habitual de turistas, transportistas y vecinos durante el fin de semana, las autoridades insisten en respetar las velocidades máximas y verificar el estado de los caminos antes de emprender viaje.