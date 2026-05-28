La Corte redistribuyó cargos judiciales en medio de la demanda de fiscales

La Corte de Justicia de Salta dispuso la transferencia de cinco cargos vacantes de la planta de personal del Poder Judicial al ámbito del Ministerio Público Fiscal.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Acordada Nº 14670.

El movimiento forma parte de una reorganización administrativa dentro del sistema judicial provincial y apunta a redistribuir cargos existentes, sin crear nuevas vacantes.

La decisión implica un refuerzo para la estructura del Ministerio Público Fiscal, organismo clave en la investigación penal y en la actuación de fiscales.

La transferencia de cargos se da en un contexto de alta demanda judicial y de necesidad de fortalecer organismos vinculados a la persecución penal y la tramitación de causas.