Detuvieron al abogado Santiago Pedroza por presuntas estafas con terrenos inundables
Judiciales28/05/2026Ivana Chañi
El Ministerio Público Fiscal investiga al abogado por la venta de lotes en Atocha, San Lorenzo, declarados inundables e inhabitables. La causa ya reúne alrededor de 40 denuncias.
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Este jueves se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y en virtud de su estado de salud y para garantizar su seguridad, se dispuso que permanezca en su domicilio con custodia fija hasta que se le asigne una tobillera.
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Ivana ChañiJudiciales28/05/2026
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y dispone el traslado de cinco cargos vacantes de la planta del Poder Judicial al ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Un juzgado federal suspendió los efectos de la resolución oficial que desmantelaba más de 900 áreas técnicas estatales.
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Polemica en el partido de Gimnasia y Tiro vs. Jujuy: Investigan posibles excesos policialesJudiciales26/05/2026
Se pidieron informes, listados de efectivos y registros fílmicos para determinar posibles irregularidades durante el operativo.
Ocurrió en Colonia Santa Rosa. Tras ser individualizado como sospechoso, se detuvo a un hombre mayor de edad por el hecho ocurrido el pasado sábado por la madrugada, donde un menor de 14 años perdió la vida tras ser lesionado.
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Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz
Ivana ChañiSalta28/05/2026
La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por los 216 años del Ejército Argentino. La ceremonia incluirá formación y desfile en el Campo Histórico de La Cruz.