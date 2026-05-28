Detuvieron al abogado Santiago Pedroza por presuntas estafas con terrenos inundables

El abogado Santiago Pedroza fue detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la comercialización de terrenos inhabitables en Atocha, municipio de San Lorenzo.

Según informaron los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, la causa se inició a partir de una denuncia por la compraventa de un lote ubicado a la vera del río Arias. Luego se sumaron nuevos damnificados y ya se registran cerca de 40 denuncias.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la maniobra podría haber afectado a unas 400 personas, con pagos que iban desde los $500.000 hasta montos cercanos a los $8 millones por familia.

La investigación determinó que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos. Además, organismos provinciales advirtieron que no existían trámites válidos vinculados a esas tierras.

Desde la Unidad Fiscal pidieron que quienes se consideren perjudicados se presenten en la Delegación San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal con comprobantes de pago y documentación relacionada.