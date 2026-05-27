Saeta: empresas de colectivos pidieron revisar los costos del transporte

Autoridades de SAETA se reunieron este miércoles con titulares y representantes de las empresas concesionarias que operan los corredores del transporte urbano de pasajeros en Salta.

Durante el encuentro, los empresarios plantearon la necesidad de analizar la situación económica del sector y advirtieron por el aumento de los costos que deben afrontar para sostener el servicio.

Preocupación por la continuidad

Desde las empresas expresaron su intención de encontrar una solución inmediata que permita mantener el funcionamiento habitual del sistema, sin interrupciones ni cambios en el esquema de prestación.

El planteo se da en un contexto nacional complejo para el transporte público, con reclamos similares en distintas provincias.

Quiénes participaron

Por SAETA estuvieron la vicepresidenta María Laura Montarcé, la directora Paula Majul, el gerente general Claudio Juri y el gerente técnico José Sajia.

También participaron representantes de las empresas Tadelva, El Cóndor, San Ignacio, Ale Hnos, Transal, Alto Molino y Ahynarca, responsables de los distintos corredores del sistema.