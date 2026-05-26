Grave alerta en Salta: cada vez más niños manejan motos y terminan accidentados

Por Aries, el director general de Seguridad Vial de la Policía de Salta, el comisario Adrián Sánchez Rosado, expresó su preocupación por el incremento de siniestros viales en la provincia y advirtió sobre la creciente participación de menores de edad conduciendo motocicletas y vehículos.

El funcionario señaló que durante el último fin de semana se registraron varios hechos graves, entre ellos la muerte de una joven de 23 años en barrio Santa Ana I y el grave estado de salud de un hombre de 83 años que fue embestido mientras trasladaba un caballo sobre la ruta 36, entre Rosario de Lerma y Campo Quijano.

Además, confirmó que también realizaron el acompañamiento sanitario de una persona trasladada desde Cafayate tras sufrir un siniestro vial de gran magnitud. “Está muy complejo el tema de la siniestralidad vial. Al día de la fecha ya son 54 las víctimas fatales”, indicó Sánchez Rosado.

En ese marco, alertó sobre situaciones cada vez más frecuentes vinculadas a menores conduciendo sin autorización ni medidas de seguridad. “Hemos detectado en Pizarro una menor de 10 años manejando. También menores de 12 y 13 años en hechos muy graves”, explicó.

El comisario detalló que uno de los adolescentes involucrados logró salir del cuadro crítico, mientras que otro continúa internado en estado delicado.

Asimismo, sostuvo que en distintos puntos de la provincia se observa a jóvenes de entre 14 y 17 años conduciendo motos sin casco, sin documentación y realizando maniobras imprudentes. “Estamos observando conductas muy irresponsables: motocicletas cruzando semáforos en rojo, haciendo zigzag, circulando en contramano o sin luces”, señaló.

También pidió mayor responsabilidad por parte de los adultos. “Han naturalizado entregar una motocicleta o un vehículo a menores de edad”, advirtió.