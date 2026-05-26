Fake news: Gendarmería desmintió supuesto colectivo con embarazadas en la frontera de Salta

La fuerza negó la información difundida por medios locales y nacionales sobre un presunto operativo en un paso fronterizo salteño. Aclaró que el caso “se trata de un relato inventado”.
 
Argentina26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FAKE NEWS GENDARMERIA

Gendarmería Nacional Argentina desmintió la versión sobre un supuesto colectivo con mujeres embarazadas provenientes de Bolivia que habría sido frenado en la frontera de Salta para impedirles ingresar al país.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la fuerza calificó la información como fake news y sostuvo que “se trata de un relato inventado”.

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La versión indicaba que el operativo habría sido realizado junto a Migraciones en un paso fronterizo salteño, bajo la figura de “falso turismo”. Sin embargo, Gendarmería negó la existencia del hecho.

La aclaración surgió luego de que la información fuera replicada por distintos medios, tanto locales como nacionales.

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