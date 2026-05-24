Interceptaron en el aeropuerto de Salta a dos nenas buscadas en Jujuy
Un dispositivo articulado entre fuerzas de seguridad regionales y federales permitió localizar en el aeropuerto "Martín Miguel de Güemes" de Salta a dos niñas oriundas de Jujuy que eran intensamente buscadas. Las hermanas, de 5 y 14 años, fueron interceptadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando se disponían a abordar un vuelo con destino a la provincia de Santa Cruz.
Según publicó El Tribuno, las menores se encontraban acompañadas por el padre de la niña de 5 años y la abuela paterna de la adolescente de 14. Las autoridades informaron que ambos adultos, oriundos de la Patagonia, quedaron demorados, mientras que las nenas fueron puestas bajo custodia preventiva.
Alerta y rastreo en tiempo récord
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre —quien no convivía con su hija menor— habría ingresado sin autorización al domicilio familiar en Jujuy para llevarse a ambas pequeñas. Tras la denuncia, la Fiscalía correspondiente activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas de manera urgente.
El operativo incluyó tareas de inteligencia criminal coordinadas entre distintas fuerzas:
Rastrillajes terrestres: Efectivos policiales de Jujuy inspeccionaron terminales de ómnibus, hoteles y agencias de remises.
Tecnología aplicada: Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y realizaron un rastreo minucioso de señales de telefonía móvil.
Las pesquisas permitieron determinar que los sospechosos y las menores se trasladaban en un automóvil Fiat Cronos de color negro con rumbo directo a la terminal aérea salteña. Ante este dato clave, la fiscalía jujeña emitió una alerta urgente a la PSA, cuyo personal logró interceptar al grupo en el aeropuerto de Salta justo antes de que realizaran el embarque.