Impecable: Franco Colapinto remontó y terminó 9° en la Sprint de Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto concretó una actuación descollante y terminó en el 9° puesto en el marco de la carrera sprint correspondiente al Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, ubicándose a tan solo una posición de ingresar de manera directa en la zona de puntuación de la máxima categoría mundial.

El joven corredor, que forma parte de la alineación de la escudería Alpine, largó la competencia corta desde el decimotercer casillero de la grilla de partida y logró ejecutar una prolija remontada en el asfalto de Montreal para avanzar un total de 4 lugares, revalidando el gran andar deportivo que ya había exhibido semanas atrás con su histórico séptimo puesto obtenido en el Gran Premio de Miami.

La victoria de la competencia sprint quedó en manos del británico George Russell, al comando de un auto de la escudería Mercedes que dominó las acciones de la jornada.