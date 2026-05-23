Impecable: Franco Colapinto remontó y terminó 9° en la Sprint de Canadá
El piloto argentino Franco Colapinto concretó una actuación descollante y terminó en el 9° puesto en el marco de la carrera sprint correspondiente al Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, ubicándose a tan solo una posición de ingresar de manera directa en la zona de puntuación de la máxima categoría mundial.
El joven corredor, que forma parte de la alineación de la escudería Alpine, largó la competencia corta desde el decimotercer casillero de la grilla de partida y logró ejecutar una prolija remontada en el asfalto de Montreal para avanzar un total de 4 lugares, revalidando el gran andar deportivo que ya había exhibido semanas atrás con su histórico séptimo puesto obtenido en el Gran Premio de Miami.
La victoria de la competencia sprint quedó en manos del británico George Russell, al comando de un auto de la escudería Mercedes que dominó las acciones de la jornada.
“El equipo se entregó por completo”: la reflexión del DT de Gimnasia y Tiro tras el clásicoDeportes25/05/2026
Gimnasia y Tiro igualó en el clásico del norte frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 15 de la Primera Nacional y, tras el encuentro disputado en Salta, el entrenador albo destacó la entrega del equipo y el valor del punto conseguido ante uno de los principales candidatos de la zona.