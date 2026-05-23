Qué hacer en Salta este sábado por la Semana de Mayo

En el marco de la Semana de Mayo, Salta vive este sábado 23 de mayo una jornada cargada de actividades para salteños y turistas, con una agenda que combina música, deporte, gastronomía, ferias y espectáculos.

En Salta Capital, uno de los principales atractivos será el TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, además del recital de Divididos en el Estadio Delmi.

También se realizará la Expo Bodegas, con degustaciones, foodtrucks, DJ set y la participación de más de 20 bodegas del país. En el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia continuará la gala homenaje “Somos Mercedes”, dedicada a Mercedes Sosa, junto al Ballet Folklórico de la Provincia y la Orquesta Sinfónica de Salta.

La agenda incluye además la Feria Patria en el Teatro Provincial, con entrada libre y gratuita hasta el 25 de mayo.

En el interior provincial, Cachi ofrecerá este sábado la experiencia Astros & Vino, una propuesta que une vino, gastronomía y observación del cielo en los Valles Calchaquíes.

En Nazareno, se realizará la 28° edición del Festival de la Papa Andina, mientras que en Rosario de Lerma tendrá lugar “Rosario le canta a la Patria” en el predio Buen Retiro.

Por su parte, San Carlos tendrá la 4° Feria de la Miel, con artesanos y emprendedores en la Plaza 4 de Noviembre, además del 1° Encuentro Interpromo Calchaquí durante la noche.

Las actividades continuarán durante el domingo y el lunes 25 de mayo con actos patrios, peñas, ferias, encuentros folklóricos y propuestas deportivas en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes recomendaron a quienes visiten Salta optar por alojamientos y servicios turísticos habilitados oficialmente para garantizar una estadía segura.

El cronograma completo con detalles de horarios y ubicaciones se encuentra disponible en el sitio oficial http://calendar.turismosalta.gov.ar/