El TC2000 pone en marcha un sábado a puro automovilismo en Salta

Salta vive este sábado una jornada clave para el automovilismo con el inicio de la actividad oficial del TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, que fue acondicionado para recibir a fanáticos de distintos puntos del país y de la región.

La previa se vivió el viernes en la Plaza 9 de Julio, donde miles de salteños y turistas participaron de la exhibición de autos y la firma de autógrafos de los pilotos. La actividad marcó el regreso de una de las categorías más importantes del deporte motor argentino a la provincia.

Para este sábado se espera una concurrencia cercana a las 45 mil personas, lo que genera expectativa no solo deportiva, sino también turística y económica. El movimiento de visitantes impacta de manera directa en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

La agenda en pista comenzó temprano con los trámites administrativos y el Shakedown del TC2000. Luego están previstos entrenamientos, reuniones de pilotos y tandas de clasificación.

Durante la tarde, la actividad continuará con la Carrera 1 de la Fiat Competizione, prevista para las 15.25, mientras que a las 16.05 será el turno de la clasificación del TC2000 a una vuelta lanzada, instancia que definirá la grilla para la final del domingo.

El evento forma parte de una agenda que combina deporte, turismo, gastronomía y propuestas recreativas durante el fin de semana largo en Salta.