El TC2000 pone en marcha un sábado a puro automovilismo en Salta
Deportes23/05/2026Ivana Chañi
La actividad oficial se traslada hoy al Autódromo Martín Miguel de Güemes, tras la exhibición realizada en la Plaza 9 de Julio.
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