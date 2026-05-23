Alivio para Scaloni: Dibu Martínez llegara en condiciones al Mundial

Emiliano Martínez tranquilizó a Lionel Scaloni pensando en el Mundial y dejó atrás la escalofriante imagen de la fractura que sufrió en el calentamiento de la final de UEFA Europa League con Aston Villa, partido que terminó con un 3-0 ante Friburgo para los Villanos.

El Dibu confirmó lo que le ocurrió una vez terminó el partido. Jugó toda la final con el dedo anular fracturado tras una desafortunada secuencia en el calentamiento previo.

"Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. No hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son cosas que hay que atravesar", comentó el arquero.

Eso no le impidió mantener la valla invicta en la final, pero sí generó dudas sobre su participación en el Mundial. ¿Era grave? ¿Podrá jugar todos los partidos de la fase de grupos?

Este viernes 22 de mayo, a poco para el amistoso de Argentina ante Honduras previo al Mundial, el arquero de la Selección podrá irse a dormir un poco más tranquilo.

Según informó Esteban Edul en ESPN, a Dibu le hicieron estudios y el contexto es optimisma pensando en el Mundial. "La idea es no pasar por Argentina e ir directamente a Estados Unidos y sumarse en Kansas".

Además, el arquero tiene ganas de jugar los amistosos que se aproximan, pero todavía es una incógnita cómo evolucionará.

Así, Dibu no se perdería ningún partido del Mundial y llegaría en condiciones para el debut ante Argelia el próximo 16 de junio.

Con información de ESPN