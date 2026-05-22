Peronismo fracturado: Guaymás advirtió que “le deja el camino libre al ajuste”

El dirigente sindical Jorge Guaymás analizó el escenario político nacional y apuntó contra la división del peronismo, al considerar que esa fragmentación termina generando una ventaja para el modelo de ajuste, recorte de derechos y debilitamiento del Estado.

En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, Guaymás sostuvo que el movimiento nacional y popular atraviesa un momento clave, en el que la falta de unidad favorece el avance de políticas que impactan directamente sobre los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables.

En ese sentido, advirtió que el ajuste no solo se expresa en la pérdida del poder adquisitivo, sino también en el deterioro de áreas sensibles del Estado, como la salud, la educación, la seguridad social y los organismos públicos.

Guaymás planteó que la discusión interna del peronismo no puede quedar reducida a disputas de nombres o sectores, sino que debe ordenarse alrededor de un proyecto político capaz de defender el trabajo, la producción nacional y la presencia del Estado.

“El problema de la división es que le deja el camino libre a quienes vienen por los derechos de los trabajadores”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, remarcó que la unidad no debe ser solo electoral, sino también social y sindical, con participación de los trabajadores en la construcción de una alternativa frente al modelo económico vigente.