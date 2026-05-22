Defensa del Consumidor: empresas podrán pagar la mitad de las multas

El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación en la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor que permitirá reducir un 50% las multas aplicadas a empresas o proveedores que acepten la sanción y paguen en término.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 377/2026.

Con el nuevo esquema, quienes reciban una multa podrán acceder al descuento si aceptan la sanción y realizan el pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.

Cómo funcionará el beneficio

La nueva reglamentación establece que el infractor podrá pagar “el 50% de la suma fijada” siempre que no presente una apelación contra la resolución administrativa.

Si decide recurrir la sanción, perderá automáticamente el beneficio.

El Gobierno aclaró además que la reducción no podrá dejar la multa por debajo de los mínimos establecidos por la legislación vigente.

Qué argumentó el Gobierno

En los fundamentos del decreto, la Casa Rosada sostuvo que busca reducir costos administrativos y judiciales, además de agilizar la resolución de expedientes vinculados al consumo.

También señaló que varias provincias ya aplican sistemas similares y que otras normas comerciales contemplan incentivos de pago anticipado.

Impacto

La medida impactará en procedimientos por incumplimientos comerciales, problemas con servicios, compras, planes de ahorro, contratos y denuncias de consumidores.

El cambio abre además un debate sobre si el beneficio económico puede debilitar el efecto sancionatorio sobre las empresas infractoras.