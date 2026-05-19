Riesgos del Trabajo: cambios para calcular deudas por falta de ART

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo aprobó las nuevas alícuotas promedio por actividad económica que se utilizarán para calcular deudas por cuota omitida al Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma alcanza a empleadores que, estando obligados a contar con cobertura, no se afiliaron a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

De acuerdo con la resolución, el empleador que omitiera afiliarse a una ART debe depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía. Además, el valor de esa cuota se calcula como el 150% del valor que surja de aplicar la alícuota promedio de mercado correspondiente a su categoría de riesgo.

La SRT estableció que la identificación de los deudores surge de comparar la información declarada ante ARCA con el Registro de Contratos de la propia Superintendencia. Los empleadores intimados a regularizar la situación deberán abonar lo adeudado dentro del plazo de 90 días corridos desde la notificación por Ventanilla Electrónica.

Las alícuotas aprobadas corresponden al año calendario 2025 y se aplicarán para el período comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, según cada actividad incluida en el Clasificador Internacional Industrial Uniforme.