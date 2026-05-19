Desde junio cambian los aranceles para trámites ante ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó una nueva nómina de aranceles y trámites sanitarios que deberán abonarse ante el organismo.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 2978/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según el texto, los nuevos aranceles alcanzan trámites vinculados con Especialidades Medicinales, Productos Médicos, Productos Cosméticos, de Higiene Personal y Perfumes, Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico, Productos de Uso Doméstico y Alimentos.

La disposición también deroga normas arancelarias anteriores de ANMAT y establece que las nuevas pautas comenzarán a regir desde el 1 de junio, inclusive, para los trámites iniciados a partir de esa fecha.

En los considerandos, el organismo sostuvo que la actualización busca unificar criterios arancelarios, especialmente para trámites ligados al comercio exterior, y garantizar recursos para el funcionamiento de la administración sanitaria.

La ANMAT también indicó que el nuevo esquema se enmarca en un proceso de simplificación normativa y que, según el organismo, no tendría impacto en el valor final de los bienes y servicios bajo su competencia.

La medida puede resultar de interés para laboratorios, droguerías, empresas alimenticias, importadores, exportadores, fabricantes de productos médicos, cosméticos, higiene personal y domisanitarios, incluidos operadores de Salta que deban realizar trámites ante la autoridad sanitaria nacional.