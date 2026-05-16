Tierras en el norte: avanza el cumplimiento del fallo de la Corte IDH

En el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Asociación Indígena Lhaka Honhat vs Estado Argentino, el jefe de Gabinete y Comisionado Provincial, Sergio Camacho, encabezó una reunión junto con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, dando continuidad al trabajo entre las partes.

Junto a representantes de la Asociación y asesores legales del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Estado nacional y provincial, elaboraron un temario que atiende temas fundamentales vinculados al cumplimiento de la Sentencia.

Durante el encuentro se dio seguimiento a las acciones que se ejecutan en la superficie comprendida por los exlotes fiscales 55 y 14 (departamento Rivadavia). Al respecto, Camacho destacó el trabajo del Gobierno de la Provincia, la resolución de compromisos asumidos para asistir a Nación en el cumplimiento de la sentencia y las tareas que se llevan adelante en todos los frentes. En este punto, puso énfasis en la voluntad del Estado salteño para agilizar los procesos en marcha y en el recuento de las obras destacó que 57 comunidades cuentan con abastecimiento de agua.

Los integrantes del equipo de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social expusieron los avances del diálogo intercultural entre comunidades indígenas y familias criollas y el resultado en términos de cantidad de familias criollas que delimitaron sus parcelas fuera del territorio reclamado por las comunidades, representadas por 317 familias y el avance en la demarcación del territorio indígena que a la fecha representa un 92%.

Se abordaron también temas referidos al acceso al agua segura, control de la tala ilegal de madera, acciones para el efectivo traslado de las familias criollas y se acordó una ruta de trabajo conjunta que garantice el encuentro e intercambio entre las partes intervinientes; todo ello en una extensa y fructífera mesa de trabajo, que estableció para junio una nueva fecha de encuentro probable.

Participaron también en la reunión y en representación de la Provincia el subsecretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás; el director General de Reafirmación de Derechos, Ariel Sánchez; Florencia Luñis Zavaleta, directora de Tierras con Conflictos; y Javier Delgado, jefe de Mapeo.

Por Nación estuvieron Alejandro Collia, director Nacional de Afirmación de Derechos Indígenas, y Daniela Fernández, coordinadora del Área de Gestión Territorial. Por la Asociación Lhaka Honhat, su coordinadora Cristina Pérez y los dirigentes Ervis Días y Marco Lucas, en compañía de los asesores legales Diego Morales, Erica Schmidhuber Peña y María José Benancio del CELS.

