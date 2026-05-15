Imágenes y videos falsos con IA: señales para detectar una deepfake

El especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga explicó algunas claves para detectar deepfakes, es decir, imágenes o videos falsos generados o manipulados con inteligencia artificial.

El comunicador señaló — en su columna en N&N por Aries— que este fenómeno ya no afecta solo a figuras públicas, sino también a estudiantes, periodistas, mujeres, niñas, niños y usuarios comunes de redes sociales.

Sagárnaga advirtió que las deepfakes representan una amenaza para la vida privada, pero también para la democracia, porque alteran la forma en que las personas se relacionan con la verdad y la evidencia.

“Lo que antes era evidencia se transformó en un foco de duda”, sostuvo, al explicar que hoy un video o una imagen ya no siempre alcanzan para confirmar que algo ocurrió realmente.

El especialista indicó que, aunque no existe una fórmula infalible, sí hay señales que pueden ayudar a detectar un contenido manipulado.

Una de ellas es la llamada “piel de porcelana”. Según explicó, muchos videos generados con inteligencia artificial muestran rostros demasiado perfectos, sin marcas naturales, arrugas, poros o imperfecciones.

También recomendó observar el pestañeo. Los rostros humanos tienen un ritmo natural al parpadear, mientras que en algunos videos falsos ese movimiento puede verse extraño, rígido o antinatural.

Otro punto a tener en cuenta es la relación entre edad, piel, pelo y facciones. Si una persona aparece con canas o rasgos de edad avanzada, pero con una piel artificialmente lisa, eso puede ser una señal de alerta.

Sagárnaga también aconsejó mirar las sombras y los puntos de luz. Si una persona está junto a una ventana, por ejemplo, pero la sombra cae hacia un lugar incoherente, podría tratarse de una imagen manipulada.

El especialista remarcó que estas señales no reemplazan la verificación profesional, pero ayudan a desarrollar una mirada crítica frente a contenidos que circulan en redes sociales.

Además, advirtió que este fenómeno puede tener impacto en las infancias, especialmente en niños pequeños que todavía están formando su capacidad para distinguir entre ficción y realidad.

Por eso, insistió en la necesidad de construir hábitos de navegación más seguros, acompañar a los menores y no compartir contenidos dudosos sin verificar su origen.