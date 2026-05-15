Piden fortalecer Vialidad y alertan por el abandono de rutas

En Derechos del Mundo del Trabajo, el secretario general del sindicato de Vialidad Provincial, Ariel Romero, advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales por falta de financiamiento y reclamó mayor inversión para fortalecer la infraestructura vial. Además, destacó el trabajo de los empleados viales en toda la provincia y aseguró que “la unidad es lo que nos saca adelante”.

Romero sostuvo que el gremio busca impulsar “una política vial con compromiso colectivo” que permita garantizar estabilidad institucional y recursos para mejorar los caminos. En ese marco, cuestionó propuestas que, según afirmó, “son violatorias de convenios y estatutos” del sector.

El dirigente diferenció la situación de las rutas nacionales y provinciales. Señaló que las primeras, bajo la órbita de Vialidad Nacional, atraviesan un “estado deplorable” por la falta de financiamiento y vinculó esta situación a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

“Con el neoliberalismo los recortes siempre los paga la gente común”, afirmó Romero, al tiempo que remarcó que la red vial provincial continúa con trabajos en distintos puntos del territorio salteño, aunque reconoció que todavía existen limitaciones presupuestarias.

Según indicó, desde Vialidad Provincial se trabaja “en todas las rutas tratando de dar contención en cada uno de los pueblos”, con el objetivo de mejorar los estándares de transitabilidad y fortalecer las instituciones para acceder a más recursos.

Romero también puso el foco en la situación de los trabajadores viales y destacó el rol esencial que cumplen en toda la provincia. “Si no hay caminos, no hay educación, no hay salud, no hay turismo”, expresó.

En ese sentido, aseguró que muchos empleados desarrollan tareas en condiciones difíciles, en zonas inhóspitas y con infraestructura insuficiente. Además, advirtió que los ajustes económicos impactan de lleno en el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Hoy más que nunca el sindicato pasa a ser el asistente social de cada uno de ellos”, sostuvo el dirigente gremial, quien además agradeció el acompañamiento de los trabajadores de los distintos campamentos viales de la provincia.