Rescataron 20 quirquinchos bola en Jujuy tras un operativo contra cazadores furtivos

Un total de 20 quirquinchos "bola" (Tolypeutes matacus) fueron rescatados durante un operativo realizado en la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara, en Jujuy.

El Comando de Prevención Rural de Ambiente procedió al rescate tras detectar el traslado ilegal de los animales por parte de cazadores furtivos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los ejemplares fueron derivados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), donde profesionales veterinarios y técnicos realizaron los controles sanitarios necesarios.

De esta manera, 15 quirquinchos pudieron regresar a su hábitat natural, mientras que los cinco restantes continúan en recuperación debido a distintas lesiones que presentaban al momento del rescate.

Cómo es el quirquincho bola

El quirquincho bola es fácil de distinguir por su caparazón alto y globoso, de color pardo grisáceo y generalmente con sólo tres bandas móviles aunque el número puede variar entre 2 y 4. Posee escudos escapular y pelviano formados por placas poligonales y sus laterales no están unidos al cuerpo.

Sus extremidades son cortas: las patas delanteras tienen 4 dedos con garras fuertes, mientras que las posteriores tienen 5 dedos, de los cuales los tres centrales están unidos y poseen gruesas pezuñas. Su cola es corta, gruesa y poco flexible.

Dónde habita el quirquincho bola

Se distribuye desde el este de Bolivia y el sur-oeste de Brasil, al Gran Chaco de Paraguay y Argentina (hasta la provincia de San Luis). Tiempo atrás, la especie estuvo presente en el sur de la provincia de Buenos Aires. La razón de su desaparición allí es desconocida, pero puede estar relacionada con el clima.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático destacaron la importancia de este tipo de intervenciones para combatir la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna silvestre, problemáticas que afectan gravemente a especies autóctonas de la provincia.