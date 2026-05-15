Villada comparó la situación del PJ Jujuy con el PRO en Salta

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el interventor del Partido Justicialista en Jujuy, Ricardo Villada, se refirió al proceso de normalización del espacio político y advirtió sobre las consecuencias de no realizar elecciones internas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

En ese sentido, señaló que “es un desafío poder contribuir a la normalización de un partido que en realidad está intervenido”, y remarcó que la situación del PJ en Jujuy difiere de otros distritos, ya que la intervención se mantiene desde el año 2023.

Villada advirtió que, en caso de que el partido no convoque a elecciones durante un período de cuatro años, podría perder su personería jurídica. “Una causal de baja de los partidos políticos es justamente no llamar a elecciones durante cuatro años, porque vicia el proceso democrático”, afirmó.

En esa línea, comparó la situación con otros espacios políticos y sostuvo que incluso el PRO en Salta podría enfrentar riesgos similares si no avanza en la renovación de autoridades. “Cualquiera que se presente lo va a lograr”, expresó en relación al cumplimiento de los requisitos legales.

El dirigente remarcó que los distintos sectores internos del justicialismo están al tanto de esta situación y que existe la intención de avanzar en un proceso de elecciones internas. “Estamos intentando que este proceso cuanto antes se produzca”, indicó.

Asimismo, Villada confirmó que se prevé la convocatoria a elecciones partidarias en Jujuy para fines de agosto o principios de septiembre, en el marco del proceso de reorganización institucional del partido.

Por otra parte, cuestionó la intervención del PJ en la provincia, al señalar que las decisiones del espacio no reflejaban la voluntad de la dirigencia local. “Se intervino el partido para hacer que las decisiones no se tomen en base a lo que pensaba la gente de Jujuy”, afirmó.

En ese contexto, consideró que las intervenciones partidarias influyeron en el desempeño electoral del justicialismo. “La gente le dio la espalda porque el justicialismo hizo una de las peores elecciones de su vida”, sostuvo.

Finalmente, Villada planteó que el objetivo del proceso debe ser garantizar elecciones internas abiertas a todos los afiliados. “Es afiliado, puede ser candidato y la gente lo elige o no, eso es todo”, concluyó.