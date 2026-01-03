La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Brasil contra Trump: Lula advirtió por el "precedente peligroso" en la región
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".El Mundo03/01/2026
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una "línea inaceptable" la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó bombardeos estratégicos y la captura del mandatario Nicolás Maduro.
Lula advirtió que estas acciones no solo vulneran la soberanía del país caribeño, sino que establecen un precedente peligroso para el orden global y la estabilidad de América Latina.
El mandatario brasileño señaló que el uso de la fuerza por parte de Washington ignora el multilateralismo y fomenta un escenario donde prevalece la "ley del más fuerte".
Lula comparó este episodio con los periodos más oscuros de la historia latinoamericana, marcados por la interferencia extranjera en decisiones políticas internas.
Brasil instó a la Organización de las Naciones Unidas a emitir una respuesta "vigorosa" ante el ataque, insistiendo en que la región debe preservarse como una zona de paz.
Pese a la gravedad de los hechos, el gobierno brasileño reafirmó su disposición para facilitar el diálogo y buscar una salida diplomática a la crisis.
La postura de Brasil es fundamental dada su posición como la economía más grande de la región y su frontera compartida con Venezuela. Esta denuncia marca una clara distancia con las acciones unilaterales de Estados Unidos y busca movilizar a otros organismos regionales para evitar una escalada de violencia en el Cono Sur.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
El ataque aéreo y la captura de Nicolás Maduro marcan la sexta intervención militar de Estados Unidos en América Latina en los últimos 75 años.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.