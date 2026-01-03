Brasil contra Trump: Lula advirtió por el "precedente peligroso" en la región

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una "línea inaceptable" la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó bombardeos estratégicos y la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Lula advirtió que estas acciones no solo vulneran la soberanía del país caribeño, sino que establecen un precedente peligroso para el orden global y la estabilidad de América Latina.

El mandatario brasileño señaló que el uso de la fuerza por parte de Washington ignora el multilateralismo y fomenta un escenario donde prevalece la "ley del más fuerte".

Lula comparó este episodio con los periodos más oscuros de la historia latinoamericana, marcados por la interferencia extranjera en decisiones políticas internas.

Brasil instó a la Organización de las Naciones Unidas a emitir una respuesta "vigorosa" ante el ataque, insistiendo en que la región debe preservarse como una zona de paz.

Pese a la gravedad de los hechos, el gobierno brasileño reafirmó su disposición para facilitar el diálogo y buscar una salida diplomática a la crisis.

La postura de Brasil es fundamental dada su posición como la economía más grande de la región y su frontera compartida con Venezuela. Esta denuncia marca una clara distancia con las acciones unilaterales de Estados Unidos y busca movilizar a otros organismos regionales para evitar una escalada de violencia en el Cono Sur.

Con información de Noticias Argentinas