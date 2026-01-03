Central Norte, Gimnasia y Juventud jugarán en el Martearena en enero

Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.

Deportes03/01/2026

martearena

En la sede de la Liga Salteña de Fútbol (LSF), se realizó la presentación del Torneo de Verano Salta 2026 organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD) y de la Copa Revancha.

El clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro se jugará el viernes 23 de enero, mientras que la segunda fecha se disputará el martes 27 de enero entre Chaco For Ever y Central Norte. El cierre del triangular veraniego será el viernes 30 de enero, entre Gimnasia y Tiro vs Chaco For Ever. Todos los partidos serán disputados en el estadio Martearena con ambos públicos y horarios a confirmar.

Además se presentó la Copa Revancha Superclásica entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará con ambas parcialidades el domingo 1 de febrero con horario a confirmar.

El presidente de la APSD, Sergio Chibán, destacó el torneo que le permitirá a los hinchas ver a sus equipos durante el verano salteño y le dará rodaje a los conjuntos en su preparación para afrontar sus respectivos torneos. ”Tenemos muchas expectativas que el público acompañe a sus equipos y que vivamos una fiesta del fútbol teniendo un comportamiento adecuado para que continuemos jugando con ambas parcialidades”. Y finalizó diciendo que “ojala este año podamos tener dos equipos en la Primera Nacional y uno en Primera División porque Salta lo merece”.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la LSF, Héctor De Francesco, los presidentes Juan Carlos Segura (Juventud) y Leandro Etchezar (Central Norte), y el delegado de Gimnasia y Tiro, Gonzalo Mosquera, entre otras autoridades.

