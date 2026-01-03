Central Norte, Gimnasia y Juventud jugarán en el Martearena en enero

En la sede de la Liga Salteña de Fútbol (LSF), se realizó la presentación del Torneo de Verano Salta 2026 organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD) y de la Copa Revancha.

El clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro se jugará el viernes 23 de enero, mientras que la segunda fecha se disputará el martes 27 de enero entre Chaco For Ever y Central Norte. El cierre del triangular veraniego será el viernes 30 de enero, entre Gimnasia y Tiro vs Chaco For Ever. Todos los partidos serán disputados en el estadio Martearena con ambos públicos y horarios a confirmar.

Además se presentó la Copa Revancha Superclásica entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará con ambas parcialidades el domingo 1 de febrero con horario a confirmar.

El presidente de la APSD, Sergio Chibán, destacó el torneo que le permitirá a los hinchas ver a sus equipos durante el verano salteño y le dará rodaje a los conjuntos en su preparación para afrontar sus respectivos torneos. ”Tenemos muchas expectativas que el público acompañe a sus equipos y que vivamos una fiesta del fútbol teniendo un comportamiento adecuado para que continuemos jugando con ambas parcialidades”. Y finalizó diciendo que “ojala este año podamos tener dos equipos en la Primera Nacional y uno en Primera División porque Salta lo merece”.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la LSF, Héctor De Francesco, los presidentes Juan Carlos Segura (Juventud) y Leandro Etchezar (Central Norte), y el delegado de Gimnasia y Tiro, Gonzalo Mosquera, entre otras autoridades.