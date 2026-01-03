Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
Central Norte, Gimnasia y Juventud jugarán en el Martearena en enero
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.Deportes03/01/2026
En la sede de la Liga Salteña de Fútbol (LSF), se realizó la presentación del Torneo de Verano Salta 2026 organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD) y de la Copa Revancha.
El clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro se jugará el viernes 23 de enero, mientras que la segunda fecha se disputará el martes 27 de enero entre Chaco For Ever y Central Norte. El cierre del triangular veraniego será el viernes 30 de enero, entre Gimnasia y Tiro vs Chaco For Ever. Todos los partidos serán disputados en el estadio Martearena con ambos públicos y horarios a confirmar.
Además se presentó la Copa Revancha Superclásica entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará con ambas parcialidades el domingo 1 de febrero con horario a confirmar.
El presidente de la APSD, Sergio Chibán, destacó el torneo que le permitirá a los hinchas ver a sus equipos durante el verano salteño y le dará rodaje a los conjuntos en su preparación para afrontar sus respectivos torneos. ”Tenemos muchas expectativas que el público acompañe a sus equipos y que vivamos una fiesta del fútbol teniendo un comportamiento adecuado para que continuemos jugando con ambas parcialidades”. Y finalizó diciendo que “ojala este año podamos tener dos equipos en la Primera Nacional y uno en Primera División porque Salta lo merece”.
Estuvieron presentes el vicepresidente de la LSF, Héctor De Francesco, los presidentes Juan Carlos Segura (Juventud) y Leandro Etchezar (Central Norte), y el delegado de Gimnasia y Tiro, Gonzalo Mosquera, entre otras autoridades.
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.