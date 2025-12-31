“Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”, exclamó León XIV, quien en la última misa del año que pasó había recordado a Francisco.
Choque de trenes rumbo a Machu Picchu dejó un muerto y al menos 40 heridos
La colisión ocurrió en la región de Cusco e involucró a formaciones de PeruRail e Inca Rail que transportaban turistas.El Mundo31/12/2025
Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú, chocaron este martes y causaron la muerte de una persona y al menos 40 heridos. Lo informó AFP.
La víctima fatal es uno de los maquinistas.
El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.
“No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó Becerra.
Tras el despliegue de agentes de la Policía Nacional, se confirmó que el choque dejó un fallecido y 40 heridos.
El capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial Cusco, dijo por teléfono a la agencia AP que se confirmó el fallecimiento del trabajador ferroviario Roberto Cárdenas Loayza, 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail.
Y añadió que entre los heridos hay peruanos y extranjeros, pero no brindó más detalles.
Cómo fue el choque de trenes
El jefe policial aseguró que todavía no se conocen las razones de la colisión. Ninguna de las empresas de transporte ferroviario se pronunció sobre el hecho.
La ciudadela de Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca.
Está ubicada en el sudeste del Perú, a 2490 metros de altura en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonas. Por día ingresan hasta 5600 personas, según datos oficiales.
Con información de AP y AFP
