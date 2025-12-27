Corte total en la RN 51 por material sobre la calzada

Vialidad Nacional interrumpió el tránsito entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa por la presencia de material en la calzada. Personal vial trabaja en la zona para restablecer la circulación.

La Dirección Nacional de Vialidad informó que se encuentra interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nacional 51, en el tramo comprendido entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa, debido a la acumulación de material sobre la calzada.

Desde el organismo indicaron que personal y equipos viales ya se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de realizar las tareas de despeje y restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

La situación fue comunicada a los puestos policiales de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, a fin de coordinar acciones preventivas y advertir a los conductores que circulan por la zona.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y evitar circular por el tramo afectado hasta nuevo aviso.

Se informará oportunamente cuando el tránsito quede nuevamente habilitado.

