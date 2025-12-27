Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Corte total en la RN 51 por material sobre la calzada
Vialidad Nacional interrumpió el tránsito entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa por la presencia de material en la calzada. Personal vial trabaja en la zona para restablecer la circulación.Salta27/12/2025Ivana Chañi
La Dirección Nacional de Vialidad informó que se encuentra interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nacional 51, en el tramo comprendido entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa, debido a la acumulación de material sobre la calzada.
Desde el organismo indicaron que personal y equipos viales ya se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de realizar las tareas de despeje y restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.
La situación fue comunicada a los puestos policiales de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, a fin de coordinar acciones preventivas y advertir a los conductores que circulan por la zona.
Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y evitar circular por el tramo afectado hasta nuevo aviso.
Se informará oportunamente cuando el tránsito quede nuevamente habilitado.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
