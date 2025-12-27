El Manchester City derrotó 2-1 al Nottingham Forest en la fecha 18 de la Premier League y escaló a la cima de la tabla con 40 puntos.
Nico Paz marcó en el triunfo del Como: pelea arriba en la Serie A
El Como goleó 3-0 al Lecce como visitante con una actuación destacada del argentino Nico Paz, quien abrió el marcador y alcanzó su sexto gol en la temporada.Deportes27/12/2025
El Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce, con un gol del volante ofensivo argentino Nico Paz, por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes.
El encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna luego de que un remate desde muy lejos se desviara en un jugador rival para así descolocar al arquero italiano Wladimiro Falcone.
Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para Nico Paz, quien está a solo dos del máximo anotador, que es el también argentino Lautaro Martínez. El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.
Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento.
Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos.
Más temprano, el Parma le ganó 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la zona roja.
Todas las jornadas de la Serie A de Italia cuentan con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas. #AgenciaNA
Los resultados del día en la Serie A de Italia
Parma 1 - 0 Fiorentina
Torino 1 - 2 Cagliari
Lecce 0 - 3 Como
Udinese - Lazio a las 14
Pisa - Juventus a las 16:45
Con información de Noticias Argentinas
