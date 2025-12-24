Prioridades

De eso saben los docentes, que ven que los sueldos se achican o, al menos, no crecen pero mucho más lo ha ponderado el gobierno que está obligado a cubrir con fondos propios, acciones cuyo financiamiento se había acordado con Nación. Es que se trata de un área que es una responsabilidad compartida entre ambas jurisdicciones.

Durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación quedó de manifiesto que en su afán por sostener el superávit fiscal, el gobierno de Javier Milei arrasa con disposiciones que fueron producto de largas luchas gremiales, Uno de esos casos fue del Incentivo docente, cuyo pago está garantizado en Salta hasta este mes pero con recursos provinciales. Otros recortes son más problemáticos.

Es el caso del fuerte ajuste que dispone el artículo 30 y que abarca también a la ciencia. No hubo mucha explicación por parte de los aliados sobre las razones por las que votaron a favor sus disposiciones para luego considerar que es una gravedad inusitada, según voceros de la oposición. Ahora tratan de buscar una manera de cambiar en ese punto la votación que se hizo en Diputados atento a que el polémico artículo, deroga el financiamiento del 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento para la Ciencia, los recursos para Educación Técnica y los fondos para Defensa.

La necesidad de no desfinanciar la educación ha tentado al oficialismo a proponer rescatar algunas disposiciones del Capítulo 11, que fuera rechazado por mayoría en la Cámara baja, a cambio de revisar el ajuste del artículo 30. La opción ni siquiera fue considerada y la situación emergente creó el riesgo que el año cierre otra vez sin presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.

No se trata solamente de una cuestión que quede dentro de los establecimientos educativos; tiene una expansión en el entorno social que fue explicada por la ministra de Educación Cristina Fiore. Cuando se dispone-como ocurre con el proyecto en trámite- que se elimina el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, se está dando un duro golpe a la formación en oficios valiosos para la industria nacional.

En Salta, la educación técnica en Salta es completamente pública por lo que la inversión estatal es fundamental para su funcionamiento. La ausencia de la inversión privada en este rama es porque se requieren recursos significativos. Es lo que ocurre con las escuelas de electromecánica, agricultura y agroindustria, las que sin fondos suficientes no podrían mantener su oferta, además de ver resentida la calidad de la educación ,

Hay otro aspecto que es relevante pero no fue considerado al momento de proponer la derogación del artículo de la ley 26.206 de educación nacional, que garantiza un piso de financiamiento para la educación pública. Con esa decisión se puso en riesgo la igualdad de oportunidades y se habilitó la promoción de desequilibrios regionales y en ese juego cabe -para el caso que su aplicación fuese posible- el modelo de libertad educativa, en el que el Estado pasa a jugar un rol más subsidiario.

La educación es un tema de la sociedad y como tal, de la familia. Precisamente este día no es el momento para discutirlo, pero vale la mención cuando justamente la renovación del compromiso afectivo de la célula de la sociedad sirve para fortalecer prioridades.

La educación es una de ellas.

Salta 24 de diciembre de 2025.