Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Prioridades
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.Opinión24/12/2025
De eso saben los docentes, que ven que los sueldos se achican o, al menos, no crecen pero mucho más lo ha ponderado el gobierno que está obligado a cubrir con fondos propios, acciones cuyo financiamiento se había acordado con Nación. Es que se trata de un área que es una responsabilidad compartida entre ambas jurisdicciones.
Durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación quedó de manifiesto que en su afán por sostener el superávit fiscal, el gobierno de Javier Milei arrasa con disposiciones que fueron producto de largas luchas gremiales, Uno de esos casos fue del Incentivo docente, cuyo pago está garantizado en Salta hasta este mes pero con recursos provinciales. Otros recortes son más problemáticos.
Es el caso del fuerte ajuste que dispone el artículo 30 y que abarca también a la ciencia. No hubo mucha explicación por parte de los aliados sobre las razones por las que votaron a favor sus disposiciones para luego considerar que es una gravedad inusitada, según voceros de la oposición. Ahora tratan de buscar una manera de cambiar en ese punto la votación que se hizo en Diputados atento a que el polémico artículo, deroga el financiamiento del 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento para la Ciencia, los recursos para Educación Técnica y los fondos para Defensa.
La necesidad de no desfinanciar la educación ha tentado al oficialismo a proponer rescatar algunas disposiciones del Capítulo 11, que fuera rechazado por mayoría en la Cámara baja, a cambio de revisar el ajuste del artículo 30. La opción ni siquiera fue considerada y la situación emergente creó el riesgo que el año cierre otra vez sin presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.
No se trata solamente de una cuestión que quede dentro de los establecimientos educativos; tiene una expansión en el entorno social que fue explicada por la ministra de Educación Cristina Fiore. Cuando se dispone-como ocurre con el proyecto en trámite- que se elimina el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, se está dando un duro golpe a la formación en oficios valiosos para la industria nacional.
En Salta, la educación técnica en Salta es completamente pública por lo que la inversión estatal es fundamental para su funcionamiento. La ausencia de la inversión privada en este rama es porque se requieren recursos significativos. Es lo que ocurre con las escuelas de electromecánica, agricultura y agroindustria, las que sin fondos suficientes no podrían mantener su oferta, además de ver resentida la calidad de la educación ,
Hay otro aspecto que es relevante pero no fue considerado al momento de proponer la derogación del artículo de la ley 26.206 de educación nacional, que garantiza un piso de financiamiento para la educación pública. Con esa decisión se puso en riesgo la igualdad de oportunidades y se habilitó la promoción de desequilibrios regionales y en ese juego cabe -para el caso que su aplicación fuese posible- el modelo de libertad educativa, en el que el Estado pasa a jugar un rol más subsidiario.
La educación es un tema de la sociedad y como tal, de la familia. Precisamente este día no es el momento para discutirlo, pero vale la mención cuando justamente la renovación del compromiso afectivo de la célula de la sociedad sirve para fortalecer prioridades.
La educación es una de ellas.
Salta 24 de diciembre de 2025.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
El valor de la salud y la educación en la sociedad
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
DisciplinamientosOpinión18/12/2025
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.