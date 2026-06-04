Privilegios

El Gobierno provincial logró destrabar el conflicto planteado en el autotransporte de pasajeros en el área metropolitana. Fueron 48 horas durante las cuales se hicieron visibles varias situaciones vinculadas a la prestación de un servicio esencial para amplias franjas de la población.

Oficialmente se destacó que fue el propio gobernador Gustavo Sáenz quien exigió a las empresas concesionarias el restablecimiento inmediato del servicio y el cumplimiento de las condiciones dispuestas en los contratos vigentes, garantizando así el derecho de los salteños a la movilidad. Suspender solamente el servicio nocturno, que según la información de SAETA utilizan unos 4 mil usuarios por noche, alcanzó un impacto social que hasta obligó a la adecuación de horarios de clases en instituciones de educación para adultos y de nivel superior y generó la protesta de estudiantes, docentes, trabajadores de establecimientos industriales, gastronómicos y sanitarios, entre otros.

En un clima de intolerancia creciente ante la profundización de la crisis económica y social, el recurso utilizado por los empresarios del transporte para poner a cubierto sus intereses los aisló de manera evidente. Confirmaron el supuesto de que son los grandes beneficiarios de un modelo de prestación de servicio público de alto costo para el Estado, que debe subsidiar buena parte del costo operativo del mismo.

Bastó que emplacen a SAETA a cumplir en tiempo y forma con los montos que necesita el funcionamiento de ocho corredores, que totalizan casi 70 líneas de colectivos, para que se interprete que estaban extorsionando al Gobierno, responsable institucional de la prestación de un servicio que permite ejercitar derechos fundamentales. Mientras desde distintos sectores sociales se dan muestras de sacrificios extremos para tolerar un reordenamiento de la macroeconomía, que permita encontrar una senda de desarrollo, un pequeño grupo de empresas privilegió su lucro por encima del interés general.

Esta postura llevó a que se repase el punto de partida del sistema que encarna SAETA, que no fue otro que una crisis que tornó inviable el transporte colectivo. Las empresas estaban lejos de mostrar eficiencia en la prestación y la propuesta que surgió en 2005 las salvó de la ruina. A diferencia de lo que ocurre en casi todo el país, donde las prestadoras ganan según la cantidad de pasajeros que transportan, en Salta las contratistas reciben un monto fijo estipulado por cada kilómetro recorrido, independientemente de si el colectivo viaja lleno o vacío. El valor que SAETA reconoce y abona a las compañías se ubica en torno a los $3.700 pesos por kilómetro; costo que incluye el reconocimiento de la rentabilidad empresarial del 2% al 3%.

La crisis actual llevó a que especialistas revisen ese dato y luego de la reunión llevada adelante este martes en la Cámara de Diputados para conocer las razones del déficit, de la deuda reclamada y de la intolerancia empresaria, surgió la controversia sobre esos valores. Se habló de abusos y sobreprecios en las declaraciones que presentan los transportistas porque se ubican por encima de un 30% al de un camión de carga pesada de larga distancia.

Son las cuestiones que deberá determinar una mesa técnica que se dispuso integrar para revisar los términos de la relación convenida hasta 2031, cuando venza la concesión extendida por diez años mediante licitación abierta el 4 de marzo de 2021. El Gobierno de la Provincia consideró que el contrato de concesión se debe respetar rigurosamente y cumplirse en todos sus términos por las partes involucradas.

Pero también se ha manifestado una sociedad que demanda que tales términos no constituyan privilegios.