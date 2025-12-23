Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.Opinión23/12/2025
Quienes promueven esta iniciativa le bajaron el precio a la cuestión, al describirla como un esfuerzo por aclarar conceptos muy generales y fortalecer la protección legal de “aquellas geoformas con una función hídrica relevante y estratégica”. Son los términos que expresó Flavia Royón, senadora nacional que representa al oficialismo provincial en la Cámara alta y que el lunes se reuniera con diputados y senadores de las comisiones de Minería de ambas cámaras.
De profesión ingeniera, se incorporó a una de las primeras comisiones que se integraron en el Senado para dictaminar sobre los temas incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias, como es la de Minería, Energía y Combustibles, materias que domina desde la función pública. La legisladora nacional se preocupó por aclarar que el proyecto que la presidencia de Javier Miliei giró al Congreso no autoriza la actividad minera sobre glaciares sino que su principal objetivo es llevar adelante su protección con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos.
En el territorio salteño están inventariados 646 glaciares de los 17 mil que han sido registrados merced a una exhaustivo estudio llevado adelante por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, un organismo dependiente del CONICET con sede en Mendoza. Sus voceros reconocieron que el proceso de inventario fue titánico y polémico y tomó 8 años en completarse.
La propia sanción de la ley actualmente vigente fue compleja al punto que una primera sanción, en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con argumentos similares a los que ahora subyacen bajo las razones que se exponen para reformarla, fracasado el intento de hacerlo a través de la Ley de Bases.
La Argentina, dotada de un extenso territorio y de recursos naturales de alta demanda en el mundo, no tiene resuelta la confrontación entre ambiente y producción. El debate parlamentario de 2010, que permitió la sanción del "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" mostró dos visiones que vuelven a tener vigencia en el proceso reformista actual . Una es la productivista, que se adjudica a los gobernadores de las provincias andinas que denuncian que se pretende condenarlas a la pobreza impidiéndoles la explotación de sus recursos naturales. Por la vereda de enfrente transitan quienes señalan el riesgo de afectación de recursos esenciales como el agua, al permitir que -en nombre del desarrollo- se permitan actividades como la minería.
Ese punto fue planteado por la senadora Royón, ex secretaria de Energía de la Nación, quien defiende las modificaciones. Más aún, las exhibe como una posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente, sin reconocer que no se trata de un cambio técnico menor sino de redefinir qué se protege, quién decide y bajo qué criterios, para lo que se debe abandonar el principio precautorio que sustenta la normativa vigente.
La Corte de Justicia ya tiene un fallo que adjudica a los glaciares y el ambiente periglacial la categoría de bienes de incidencia colectiva y dijo que sobre ellos el dominio provincial no es absoluto. La legislación vigente no es inconstitucional, dijo el Supremo Tribunal. Solo se propone un enfoque más técnico y federal, planteó la legisladora nacional, tomando el guante que arrojaron -en principio- los gobernadores de Catamarca y San Juan.
El de Salta está en silencio.
Salta, 23 de diciembre de 2025
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.