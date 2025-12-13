Noche de los Museos con 68 actividades en Salta

Salta celebra una nueva edición de la Noche de los Museos con una agenda que se extiende desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche, invitando a vivir el patrimonio provincial en toda su diversidad. Desde Guachipas hasta Tartagal, la propuesta reúne circuitos guiados, talleres, experiencias sensoriales, espectáculos, inauguraciones artísticas, instancias inclusivas y actividades para todas las edades, con entrada libre en la mayoría de los espacios.

Las actividades que formarán parte del ciclo de manifestaciones culturales se llevarán a cabo en diferentes puntos culturales de la Provincia. El Centro de Interpretación de las Pinturas Rupestres en Guachipas ofrecerá recorridos dedicados a la arqueología local. En Cerrillos se abre el Museo de la Guitarra Luis Gualter Menu, mientras que el Museo Histórico Policial propone actividades lúdicas e interactivas junto a instituciones educativas. En Coronel Moldes, el Museo del Tabaco Puerta de Díaz suma visitas guiadas y experiencias en finca con acompañamiento de Pipa & Tabaco Club Salta.

La jornada continúa en San Lorenzo con la apertura del Museo del Automóvil y, en Salta Capital, con la muestra “Hasta encontrarnos un río” en el Museo de Bellas Artes Lola Mora. En San Antonio de los Cobres, el Museo Regional Andino despliega guiados especiales sobre la historia de la Gobernación de los Andes, cine cultural dedicado al gobernador Luis Diez y la exposición del legajo del general Daniel Cerri. Durante la tarde, el mismo museo invita a crear macetas con materiales reciclados y más tarde suma una velada con música y un fogón criollo.

En Salta capital, el Museo de Ciencias Naturales Miguel Ángel Arra abre sus salas con visitas guiadas, mientras que en El Carril llega la muestra “MAAM Viajero”, que busca acercar a las comunidades el patrimonio arqueológico vinculado a los Niños del Llullaillaco. El Museo Güemes despliega experiencias guiadas, actividades para las infancias y un gran panel participativo de deseos, en sintonía con el espíritu de la jornada.

El Museo de Antropología habilita la muestra “Diálogos tejidos”, integrada por textiles chaqueños, vallistos y andinos de la colección Stramigioli, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo propone stands solidarios con productos artesanales de papel y tarjetas navideñas, elaborados por organizaciones que acompañan a mujeres y brindan apoyo a personas con autismo.

En el Valle Calchaquí, el Museo de la Vid y el Vino comparte trabajos realizados por jóvenes de instituciones educativas y sociales, además de una dinámica de “buenas acciones” que invita al público a actuar en el momento. En Cachi, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz suma un espacio sensorial inclusivo, propuestas de escuelas especiales y la actividad “Frascos de buenos deseos”, donde cada visitante toma un deseo de otra persona y deja el propio para continuar la cadena.

Uno de los ejes de la noche es la accesibilidad. En el Complejo Museológico Explora Salta se exhiben obras de artistas sordos, se brinda interpretación permanente en Lengua de Señas Argentina y se presentan instalaciones participativas que invitan a construir colectivamente símbolos de esperanza. A pocos metros, el Museo de la Ciudad abre la muestra “Michi Mundi” y propone talleres de títeres, un espacio radial coordinado con instituciones de salud mental y funciones circenses.

También se despliegan propuestas en el Museo Histórico de la UNSa con muestras 3D y exhibiciones de artistas locales; el Complejo del Norte se activa con cuadros vivientes, fotografía, danza y recorridos en lengua de señas; y la Fundación Estribando Esperanzas ofrece una charla donde comparte, en sus palabras, “cómo el caballo se vuelve un puente para sanar, crecer y conectar con las emociones”, un mensaje que resignifica la relación con estos animales y destaca su potencia afectiva.

En Vaqueros, el Museo Molino de Piedra suma música, charlas y coplas del norte, mientras que en el Taller de la Cruz se realizan visitas guiadas a las esculturas de Alejandro de la Cruz. El taller y casa del artista Jorge Hugo Román exhibe obras dedicadas a explorar la mirada de personas ciegas desde una perspectiva poética y profundamente humana. Rosario de la Frontera celebra con villancicos y feria navideña, Campo Santo con cine y exposiciones, y la Casona de Castañares con recorridos por su paisaje y patrimonio arquitectónico.

El cierre llega con múltiples escenarios en simultáneo: desde el coro de personas mayores en el Cabildo, la degustación solidaria en el Museo Vitivinícola Nelly Murga de Córdova, la apacheta de deseos del MAAM y las funciones teatrales del grupo Tornillos Flojos hasta las danzas folklóricas en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu y el recorrido a la luz de las velas en el Convento San Francisco, envuelto en relatos sobre mitos y leyendas. La noche finaliza con la música andina del Colectivo Cultural Chaski, que recorre balcones y patios del centro histórico.

Con más de 14 horas de actividades ininterrumpidas, Salta celebra una nueva edición de la Noche de los Museos con un despliegue histórico que reúne 68 actividades en toda la provincia, desde la mañana hasta entrada la noche. La capital concentra 36 de esas propuestas, distribuidas entre el Museo de Bellas Artes “Lola Mora”, el Museo Güemes, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Histórico de la UNSa, el Complejo Explora Salta, el Museo de la Ciudad, el Centro Cultural América, el Complejo del Norte, la Casa-Taller Jorge Hugo Román, la Casona de Castañares, el Convento San Francisco y el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, entre otros espacios que multiplican sus actividades durante la jornada.

El interior provincial también despliega una presencia sólida con 32 propuestas en localidades como Guachipas, Cerrillos, Coronel Moldes, Campo Quijano, San Lorenzo, San Antonio de los Cobres, El Carril, Vaqueros, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Campo Santo y Tartagal. Allí se desarrollan recorridos guiados, talleres creativos, espectáculos musicales, experiencias sensoriales, muestras arqueológicas y actividades comunitarias que promueven la participación cultural en cada región.

https://drive.google.com/file/d/1L6bhYQJNofStCHNaub-uTvsB2-Wuf9id/view?pli=1