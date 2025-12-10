Alacranes en Salta: Cómo atraparlos vivos para fabricar el antídoto

Salta transita una temporada con mayor presencia de alacranes dentro de los hogares, fenómeno asociado al calor, la humedad y las primeras lluvias. Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, entre el 1 de enero y el 22 de noviembre se registraron 529 casos de alacranismo, un incremento del 15% respecto del año anterior.

En diálogo con Aries, el jefe del Programa de Zoonosis de la Provincia, Nicolás Ruiz de Huidobro, explicó que el Ministerio de Salud lanzó por cuarto año consecutivo la campaña de recolección de alacranes vivos, imprescindibles para elaborar el suero antiescorpión.

“Los ejemplares que la población nos acerca permiten producir el antídoto que se utiliza principalmente en niños, donde las picaduras pueden ser graves”, indicó.

Salta ya envió 75 alacranes vivos al Instituto Malbrán, pero la campaña continúa hasta marzo. Para colaborar, indican capturarlos sin matarlos: colocar un frasco de vidrio sobre el animal, deslizar una hoja por debajo y cerrar el envase con pequeños orificios. Adentro, se recomienda colocar un algodón apenas húmedo para asegurar su supervivencia.

Los frascos pueden entregarse en Avenida Belgrano 1349, subsuelo del IPV, o en hospitales públicos de la capital.

Ruiz de Huidobro recordó además las medidas de prevención: mantener la vivienda limpia, revisar baños y cocinas, controlar cucarachas —su principal alimento— y limpiar canaletas y desagües. “El alacrán es intradomiciliario; cuanto menos condiciones encuentre, menos riesgos habrá”, señaló.

La campaña se extenderá hasta el final del verano.