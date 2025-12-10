El subclado K de H3N2 aumenta la transmisibilidad y desafía la eficacia de las vacunas, generando presión sobre sistemas de salud ya colapsados.
Nuevo caso de dengue importado en CABA y 77 contagios de coqueluche en una semana
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó 12 casos de dengue en la temporada —la mayoría importados— y un aumento sostenido del coqueluche, que ya suma 765 casos en 2025.Salud10/12/2025
Un nuevo caso de dengue se registró en la Ciudad de Buenos Aires y se trata de una persona con antecedentes de viaje a México, mientras que durante la última semana se registraron 77 casos nuevos de Coqueluche en el país.
Así se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el cual se especificó que, en lo que va de la temporada 2025-2026, ya son 12 los casos de dengue confirmados en el país, de los cuales 8 son importados (residentes CABA y Provincia de Buenos Aires) y sólo 4 son autóctonos (2 en Formosa y 2 en PBA).
En tanto, desde el Ministerio de Salud indicaron que, si bien el escenario actual es de bajo riesgo de transmisión, se observa un aumento en los índices de positividad de los huevos y larvas en las regiones Noreste, Noroeste y Centro, evidenciando el reinicio paulatino de la actividad reproductiva en la región.
Ante este escenario, la cartera sanitaria mantiene la vigilancia y el seguimiento de las acciones jurisdiccionales, mientras que recuerda la importancia de implementar acciones de prevención, eliminación de criaderos y limpieza de recipientes en esta etapa del año a fin de evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, durante los meses próximos.
Con respecto al Coqueluche, durante la última semana se registraron 77 casos nuevos en el país, el total de confirmados en 2025 asciende a 765 casos distribuidos en 20 jurisdicciones del país y la mayor concentración se observa en la Región Centro, con 579 casos principalmente en residentes de la provincia de Buenos Aires (391 casos) y en la Región Sur se confirmaron 153 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego.
Teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, es necesario mejorar las coberturas. Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas, refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles.
En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos.
Finalmente, en lo que refiere al resto de los virus respiratorios, el BEN confirma que continúa la circulación de SARS-Cov-2, influenza y VSR en el país.
En cuanto a los casos ambulatorios, si bien se registra un leve incremento de influenza y SARS-Cov-2, los casos se mantienen dentro de niveles bajos de circulación. Por su parte, para virus sincicial respiratorio (VSR) no se notificaron casos durante las últimas semanas. En relación a las internaciones, se notificaron 30 casos positivos de SARS-CoV-2, 7 casos de influenza y 6 casos de VSR.
Muerte digna y eutanasia: el debate que Salta busca dar en serio
El nefrólogo Jorge Lauxmann, vicepresidente del Comité de Bioética del Hospital San Bernardo, analizó el debate sobre eutanasia, la ley de muerte digna y el rol de los cuidados paliativos.
El Hospital San Bernardo impulsa una encuesta clave sobre decisiones al final de la vida
El Comité de Bioética del Hospital San Bernardo impulsa un relevamiento sobre cómo quieren vivir y morir los salteños frente a enfermedades graves o terminales.
Los animales son transportados vivos para extraerles el veneno a partir del cual, mediante un proceso de laboratorio, se obtiene suero antiescorpiónico para contrarrestar los efectos de la picadura de alacrán, que ya totalizan 529 en lo que va del 2025 en la provincia.
El hospital San Bernardo superó las 1000 atenciones el fin de semana largo
El Programa de Emergencias del San Bernardo registró 1003 atenciones entre el 5 y el 9 de diciembre. Hubo 49 heridos en accidentes de tránsito y más de 200 pacientes requirieron hospitalización.
Diciembre tendrá cuatro jornadas de colocación de implantes subdérmicos en la provinciaSalud09/12/2025
El Ministerio de Salud provincial informó el cronograma completo y recordó que la inscripción es obligatoria vía correo electrónico. Las campañas buscan ampliar el acceso a métodos anticonceptivos seguros.
