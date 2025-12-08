China llevó a cabo activamente operaciones de mejora artificial de lluvia y nieve durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), logrando un aumento acumulado de la precipitación.
Trump duda de la compra de Warner Bros Discovery por Netflix: ‘Podría ser un problema’
El presidente cuestionó la operación de US$83.000 millones por posible concentración del mercado y adelantó que participará en la decisión regulatoria, en medio de tensiones crecientes en Hollywood.El Mundo08/12/2025
El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó sus dudas sobre la compra de Warner Bros Discovery por Netflix, una operación de casi 83.000 millones de dólares que generó inquietudes antimonopolio.
El mandatario aseguró que el gigante del streaming ya tiene “una gran porción del mercado” y que “podría ser un problema”. La decisión está en manos de los reguladores federales y ha generado polémica en Hollywood.
Trump aseguró que participará en la decisión sobre la operación y destacó la labor de Ted Sarandos, codirector general de Netflix, quien lo visitó recientemente en la Casa Blanca. “Ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”, afirmó el presidente. La declaración se suma a las preocupaciones sobre la concentración de poder en el sector del entretenimiento y el posible impacto en la competencia.
El impacto del acuerdo en el sector audiovisual
Si la compra se concreta, Netflix adquiriría un extenso catálogo de películas y series, incluyendo sagas como Harry Potter, El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios y la serie Juego de tronos. Sin embargo, no incluiría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery planea escindir antes del cierre de la operación.
Esta sería la mayor transacción en el sector desde la adquisición de Fox por Disney en 2019, y marca un hito en la consolidación del streaming.
El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió al Gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de "deslizarse" hacia un conflicto a gran escala con Venezuela.
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.
Tailandia lanzó ataques aéreos tras denunciar que tropas camboyanas mataron a un soldadoEl Mundo08/12/2025
Bangkok confirmó bombardeos contra objetivos militares en la frontera y evacuó a 35.000 personas. Camboya afirma que no respondió y denuncia nuevas agresiones.
El exgobernador estaba detenido en El Helicoide. Organismos internacionales exigen una investigación imparcial.
La ANP condenó el crimen ocurrido en Pacasmayo y exigió una investigación urgente. Su hermano quedó en estado crítico.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.