Legitimación

Inflación en tiempos de posverdad
Es importante identificar el punto en el que el maquillaje empieza a convertir a una verdad maquillada en fraude o lisa y llanamente en una mentira.
Comienza diciembre con anuncios de ajuste de tarifas de servicios públicos, algunos de los cuales avanzarán de manera simultánea con cambios en la distribución de subsidios. En la Provincia, la cuestión será objeto de análisis en sendas audiencias públicas referidas a la energía eléctrica y agua y saneamiento.Opinión01/12/2025
Las convocatorias fueron realizadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos para discutir la revisión tarifaria de las empresas de EDESA y COSAYSA, análisis que exige la participación ciudadana, En el caso del servicio de agua, que se tratará el viernes 5 de este mes, es la revisión ordinaria para el período trianual 2025 -2027.
Previamente, el jueves 4 se analizará un extenso temario en la audiencia referida a la prestación del servicio eléctrico, que incluye entre otros temas la implementación de políticas tarifarias y regímenes de subsidio para el año 2026, en compatibilidad con la ley de emergencia energética, la expansión y mejora de infraestructura del servicio comercial y la actualización de los planes de contingencia para la época estival y de inversiones.
La adhesión a la Ley Nacional N° 24.065, que declara como servicio público al transporte y distribución de electricidad y está vigente con sucesivas modificaciones desde 1991, será vertebral en este debate. Un informe de la Gerencia Económica del ENRESP destaca los profundos cambios que se van a producir en el sector como consecuencia de recientes disposiciones nacionales que impulsan cambios en el mercado eléctrico argentino, enfocados en la liberalización y desregulación.
Para precisar la dimensión de estas modificaciones, el mencionado informe subraya como principales la liberalización de la generación y comercialización, que permitirá la libre contratación entre privados. Otro aspecto que se puntualiza es que para asegurar la transparencia en la facturación, se establece la obligación de que la factura no incluya tributos locales ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados, cuestión oportunamente resuelta en la Provincia manteniendo el actual formato de la factura de EDESA con la inclusión del cobro de tasas municipales y del servicios de agua, por lo que se advirtió la afectación del federalismo. Tal avance se profundiza con la reducción de la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, promoviendo la concentración de poder y resintiendo el equilibrio institucional. Se suma la fusión de los entes reguladores de energía eléctrica y gas, que obliga a discutir sobre la jurisdicción y el control de cada sector.
La mayor incursión de privados en el transporte eléctrico, el fomento de la autogeneración y el almacenamiento de energía, para dar a los usuarios mayor independencia y previsibilidad y la habilitación de la posibilidad de importar y exportar energía eléctrica bajo ciertos mecanismos, representan un paquete de reformas que se estima producirán gran impacto por lo que se la autoridad regulatoria provincial consideró conveniente que se haga una revisión del Cuadro Tarifario actual. Además, las modificaciones imponen la necesidad de evaluar una nueva adhesión por parte de la Provincia a la ley nacional que regula el sistema de generación, transporte y distribución.
Puede apreciarse que se trata de una problemática que supera la discusión sobre los ajustes de tarifas y le da mayor relevancia la participación de la ciudadanía en dicho debate. Si bien está previsto que en determinadas temáticas debe demandarse la opinión de los usuarios, no es una práctica que se haya promovido. En ello ha concurrido el escaso interés del gobierno por incentivar el compromiso ciudadano con cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto; también influyó la falta de comprensión del carácter no vinculante de las audiencias.
En esta circunstancia se debe dar la mayor legitimidad a la resolución que tome la autoridad regulatoria y ello se alcanza con la participación de todos los involucrados.
Salta, 01 de diciembre de 2025
Aquí tenés las 5 palabras clave SEO (máximo 2 palabras cada una) para este texto
Es importante identificar el punto en el que el maquillaje empieza a convertir a una verdad maquillada en fraude o lisa y llanamente en una mentira.
La comunidad sanitaria lanzó la advertencia respecto de la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas o muy controladas respecto de su expansión. No es un problema local, es mundial y pone a la humanidad ante la obligación de asumir su cuota de responsabilidad en esta situación.
Un incipiente debate sobre el control público se está insinuando en Salta. Algunos especialistas y pocos referentes de la política suelen poner atención en esta cuestión y generalmente es a raíz de algún hecho puntual que dispara las consideraciones.
Se nos escurre el penúltimo mes del año. Los calores avisan y no son pocos los comercios que ya cambiaron la decoración habitual por motivos más navideños. Como siempre, el deseo de que empecemos un diciembre con salud, trabajo, en familia y en paz.
Sobre el cierre del período ordinario de sesiones del Congreso, los gobernadores han consolidado su papel de árbitros en la puja entre el oficialismo y la oposición. Su intervención ha logrado que el recinto permanezca cerrado hasta que en sesiones extraordinarias avance el proyecto de presupuesto 2026.
Es una cuestión de estilo la que llevó a que el presidente Javier Milei calificara al último fin de semana largo como el más exitoso de la historia y está a punto de establecer otro similar para el primer feriado de diciembre. Sin embargo, hay sectores que reconocen que pudo haber sido mejor.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.