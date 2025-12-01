Legitimación

Las convocatorias fueron realizadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos para discutir la revisión tarifaria de las empresas de EDESA y COSAYSA, análisis que exige la participación ciudadana, En el caso del servicio de agua, que se tratará el viernes 5 de este mes, es la revisión ordinaria para el período trianual 2025 -2027.

Previamente, el jueves 4 se analizará un extenso temario en la audiencia referida a la prestación del servicio eléctrico, que incluye entre otros temas la implementación de políticas tarifarias y regímenes de subsidio para el año 2026, en compatibilidad con la ley de emergencia energética, la expansión y mejora de infraestructura del servicio comercial y la actualización de los planes de contingencia para la época estival y de inversiones.

La adhesión a la Ley Nacional N° 24.065, que declara como servicio público al transporte y distribución de electricidad y está vigente con sucesivas modificaciones desde 1991, será vertebral en este debate. Un informe de la Gerencia Económica del ENRESP destaca los profundos cambios que se van a producir en el sector como consecuencia de recientes disposiciones nacionales que impulsan cambios en el mercado eléctrico argentino, enfocados en la liberalización y desregulación.

Para precisar la dimensión de estas modificaciones, el mencionado informe subraya como principales la liberalización de la generación y comercialización, que permitirá la libre contratación entre privados. Otro aspecto que se puntualiza es que para asegurar la transparencia en la facturación, se establece la obligación de que la factura no incluya tributos locales ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados, cuestión oportunamente resuelta en la Provincia manteniendo el actual formato de la factura de EDESA con la inclusión del cobro de tasas municipales y del servicios de agua, por lo que se advirtió la afectación del federalismo. Tal avance se profundiza con la reducción de la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, promoviendo la concentración de poder y resintiendo el equilibrio institucional. Se suma la fusión de los entes reguladores de energía eléctrica y gas, que obliga a discutir sobre la jurisdicción y el control de cada sector.

La mayor incursión de privados en el transporte eléctrico, el fomento de la autogeneración y el almacenamiento de energía, para dar a los usuarios mayor independencia y previsibilidad y la habilitación de la posibilidad de importar y exportar energía eléctrica bajo ciertos mecanismos, representan un paquete de reformas que se estima producirán gran impacto por lo que se la autoridad regulatoria provincial consideró conveniente que se haga una revisión del Cuadro Tarifario actual. Además, las modificaciones imponen la necesidad de evaluar una nueva adhesión por parte de la Provincia a la ley nacional que regula el sistema de generación, transporte y distribución.

Puede apreciarse que se trata de una problemática que supera la discusión sobre los ajustes de tarifas y le da mayor relevancia la participación de la ciudadanía en dicho debate. Si bien está previsto que en determinadas temáticas debe demandarse la opinión de los usuarios, no es una práctica que se haya promovido. En ello ha concurrido el escaso interés del gobierno por incentivar el compromiso ciudadano con cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto; también influyó la falta de comprensión del carácter no vinculante de las audiencias.

En esta circunstancia se debe dar la mayor legitimidad a la resolución que tome la autoridad regulatoria y ello se alcanza con la participación de todos los involucrados.

Salta, 01 de diciembre de 2025

