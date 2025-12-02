Oficializan a las nuevas autoridades de Rivadavia Banda Norte

La Municipalidad de San Lorenzo lanzó la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta de verano para niños y adolescentes de 6 a 14 años. Las actividades iniciarán el martes 6 de enero.
El Tribunal Electoral de la Provincia de Salta oficializó la proclamación de las nuevas autoridades electas del municipio Rivadavia Banda Norte, correspondientes a los comicios realizados el 16 de noviembre de 2025. La resolución quedó asentada en el Acta Nº 8523 y publicada junto al listado definitivo de cargos.
De acuerdo con los resultados del escrutinio definitivo, fue proclamado como intendente:
- Ariel Gervacio Arias
Además, fueron proclamados los Convencionales Municipales, quienes integrarán el órgano encargado de la elaboración y modificación de la Carta Orgánica municipal:
- Miguel Ceferino Choque
- Juan Enrique Lazarte
- Carla Jimena Alvarad
- Jóvita Onesima Cortes
- Rumualdo Ortiz
La proclamación se realizó conforme a lo establecido por el artículo 58 inciso 3 de la Constitución Provincial, así como por los artículos 17, 20 y 23 de la Ley 6444 y sus modificatorias, y la Ley 8463.
