Oficializan a las nuevas autoridades de Rivadavia Banda Norte

El Tribunal Electoral de la Provincia de Salta oficializó la proclamación de las nuevas autoridades electas del municipio Rivadavia Banda Norte, correspondientes a los comicios realizados el 16 de noviembre de 2025. La resolución quedó asentada en el Acta Nº 8523 y publicada junto al listado definitivo de cargos.

De acuerdo con los resultados del escrutinio definitivo, fue proclamado como intendente:

Ariel Gervacio Arias

Además, fueron proclamados los Convencionales Municipales, quienes integrarán el órgano encargado de la elaboración y modificación de la Carta Orgánica municipal:

Miguel Ceferino Choque

Juan Enrique Lazarte

Carla Jimena Alvarad

Jóvita Onesima Cortes

Rumualdo Ortiz

La proclamación se realizó conforme a lo establecido por el artículo 58 inciso 3 de la Constitución Provincial, así como por los artículos 17, 20 y 23 de la Ley 6444 y sus modificatorias, y la Ley 8463.