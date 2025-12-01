Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal

Tensión en Tartagal: desalojaron a cooperativistas que reclamaban salarios atrasados
Trabajadores eventuales y cooperativistas fueron desalojados del canchón municipal cuando reclamaban pagos adeudados. Acampan en el lugar hasta recibir respuestas.
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
La periodista Mabel Carrizo, en diálogo con Aries, advirtió que Tartagal atraviesa un fuerte conflicto institucional, luego de que el Concejo Deliberante aprobara el presupuesto municipal sin el debate habitual en comisión.
Carrizo explicó que el proyecto autoriza incrementos mensuales en tasas e impuestos, además de facultades ampliadas para el Ejecutivo municipal en cabeza de Franco Hernández Berni. Lo llamativo, según dijo, es que algunos ediles que habían denunciado irregularidades terminaron votando a favor.
“Hubo cambios repentinos de postura y esto generó más dudas que certezas”, afirmó.
La periodista señaló que aún no se conoce en detalle el gasto real del Concejo, y que parte de la documentación recién ingresó la semana pasada. También mencionó cuestionamientos vinculados a facturaciones, proveedores y uso de fondos, temas que forman parte de una comisión investigadora que sigue en curso. En tal sentido, mencionó gastos en asado y servicios de catering.
“Hay barrios sin recolección ni alumbrado. La situación institucional y económica se entremezcla con un descontento creciente”, resumió Carrizo.
