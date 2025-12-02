Trump indultó a un expresidente hondureño condenado a 45 años por narcotráfico

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, en una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos al que responsabiliza a Nicolás Maduro.

De hecho, Trump acusa a Maduro de inundar de drogas Estados Unidos, la misma acusación que pesó en la dura condena contra Hernández.

El indulto también coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Quién es Juan Orlando Hernández

Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

Su esposo fue “trasladado a un lugar seguro”, declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada.

En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, Hernández convirtió a su país en un “narco-Estado”.

De acuerdo con la fiscalía, desde 2004 -como diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden, y dijo al anunciar el indulto la semana pasada que fue “tratado de forma muy dura e injusta”.

