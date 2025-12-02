Trump indultó a un expresidente hondureño condenado a 45 años por narcotráfico

Violencia en Perú: atacaron a balazos el auto en el que viajaba el precandidato presidencial Rafael BelaúndeEl Mundo02/12/2025
Rafael Belaúnde, líder del Partido Libertad Popular, resultó ileso. Las elecciones se celebrarán el 12 de abril.
El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump.El Mundo02/12/2025
El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, en una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos al que responsabiliza a Nicolás Maduro.
De hecho, Trump acusa a Maduro de inundar de drogas Estados Unidos, la misma acusación que pesó en la dura condena contra Hernández.
El indulto también coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.
Quién es Juan Orlando Hernández
Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.
Su esposo fue “trasladado a un lugar seguro”, declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada.
En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.
En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.
Según la justicia estadounidense, Hernández convirtió a su país en un “narco-Estado”.
De acuerdo con la fiscalía, desde 2004 -como diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden, y dijo al anunciar el indulto la semana pasada que fue “tratado de forma muy dura e injusta”.
Con el 64,53% de las actas procesadas, Salvador Nasralla (Partido Liberal) recoge el 40,06% de los votos, superando por escaso margen a Nasry Asfura (Partido Nacional), que suma el 39,73%.
El Pentágono confirmó que dispone de una respuesta “lista para ejecutar” si el dictador chavista abandona su país, en medio de la escalada por el despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en la región.
De regreso de su primera gira internacional, el Pontífice estadounidense criticó de forma elíptica al gobierno de Trump y rechazó cualquier intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro.
El gobierno de India oficializó una medida en la que exige que todos los fabricantes de celulares preinstalen Sanchar Saathi, una aplicación estatal de ciberseguridad. La normativa generó revuelo en la oposición.
El Gobierno de Chile activó una alerta epidemiológica por el aumento de contagios de sarampión en Argentina —donde la cobertura vacunal cayó por debajo del 50 %— y advirtió sobre riesgos de importación del virus.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.