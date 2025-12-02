Honduras: critican la lentitud y las fallas técnicas del recuento electoral

Tras una larga suspensión de casi 36 horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó este martes el escrutinio presidencial, situando al presentador de televisión Salvador Nasralla al frente por mínima diferencia sobre el empresario Nasry Asfura, respaldado por Donald Trump.

Con el 64,53% de las actas procesadas, Salvador Nasralla (Partido Liberal) recoge el 40,06% de los votos, superando por escaso margen a Nasry Asfura (Partido Nacional), que suma el 39,73%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de “consecuencias graves” si los resultados sufrían alteraciones, tras las demoras en la divulgación oficial provocadas por fallos técnicos en la empresa a cargo del sistema informático.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, garantizó que el proceso ya ha sido restablecido y prometió proclamar un ganador en el plazo legal. “Habrá resultados definitivos y legítimos”, aseguró.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) advirtió este martes en Tegucigalpa que el proceso de escrutinio en Honduras estuvo marcado por “lentitud y falta de coordinación institucional”, señalando que los problemas técnicos y de comunicación tras el cierre de las urnas afectaron la transparencia electoral.

El jefe de la misión, Francisco Assis, explicó que la fragmentación interna del Consejo Nacional Electoral y la mala coordinación generaron demoras considerables en el avance del conteo oficial e incertidumbre sobre los resultados.

“La dispersión de responsabilidades y la ausencia de comunicación pública coherente afectaron incuestionablemente la credibilidad del CNE”, declaró Assis.

El informe preliminar de la UE subrayó que, aunque la votación fue pacífica en la mayoría de los centros, la lentitud del recuento y los prolongados problemas en la página web del CNE provocaron que, por momentos, partidos y ciudadanos quedaran sin información actualizada hasta la reactivación del sistema cerca de la una de la tarde del martes.

La misión recomendó reforzar la coordinación y la transparencia institucional para evitar vacíos informativos que puedan afectar la legitimidad del proceso en futuras elecciones.

El recuento de votos en Honduras muestra fluctuaciones continuas entre los dos principales aspirantes a la presidencia. A las 4:10 pm, Salvador Nasralla (Partido Liberal) lideraba con 829,759 votos, superando a Nasry Asfura (Partido Nacional) por 5,995 sufragios, el margen más estrecho registrado hasta ese momento y señal de que Asfura empezaba a acercarse.

Sin embargo, en el siguiente corte, a las 4:25 pm, Nasralla repuntó y amplió su ventaja a 8,888, con 844,432 votos frente a los 835,544 de Asfura. Para las 4:30 pm, el margen se mantenía ajustado: Nasralla contaba 844,800 votos y Asfura 835,996, con una diferencia de 8,804 sufragios.

A medida que el CNE sigue procesando el escrutinio, los tramos de la tarde confirman tanto la volatilidad de la tendencia como la presión entre ambos comandos de campaña. La diferencia, aunque aún favorable para Nasralla, sigue siendo dinámica y genera expectativa en los dos partidos principales.

Con información de Infobae.