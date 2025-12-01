La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Medio aguinaldo de diciembre: Administración Pública Provincial cobra el 16
El Gobierno de Salta confirmó la fecha de depósito del medio aguinaldo de diciembre de 2025: la acreditación se realizará el martes 16 de diciembre.Salta01/12/2025
El Gobierno de la Provincia informó que el martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025.
La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.
La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre
Saeta confirmó que el beneficio para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario se habilitará hasta el viernes 5 de diciembre inclusive.
Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños
La Municipalidad abrió hoy las inscripciones presenciales para la temporada 2026. Hay 700 cupos gratuitos entre el balneario Xamena y el Nicolás Vitale. Las actividades comienzan el 5 de enero.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.