Medio aguinaldo de diciembre: Administración Pública Provincial cobra el 16

El Gobierno de Salta confirmó la fecha de depósito del medio aguinaldo de diciembre de 2025: la acreditación se realizará el martes 16 de diciembre.

Salta01/12/2025

peso-argentino-moneda-argentina-dinero-efectivo-argentina-peso-argentino

El Gobierno de la Provincia informó que el martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025.

La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.

La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail