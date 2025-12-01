Funcionarios y expertos de 16 provincias se reunieron en Buenos Aires para avanzar en un sistema federal más articulado que garantice el cumplimiento efectivo del derecho alimentario.
Operativo F-16: aviones cruzan el Atlántico rumbo a la Argentina
El Ministerio de Defensa destacó en X el operativo conjunto que permitirá el arribo de los F-16 a la Argentina. Pilotos, mecánicos y equipos de apoyo de la Fuerza Aérea participan del cruce de fronteras y océanos para completar el traslado.Argentina01/12/2025Ivana Chañi
El Ministerio de Defensa de la Nación informó, a través de su cuenta oficial en X, que avanza el operativo internacional de traslado de los F-16 adquiridos por la Argentina, en un vuelo que calificaron como “histórico” y que tiene como protagonistas a equipos de pilotos argentinos y daneses.
Según el comunicado, las aeronaves atraviesan países, fronteras y el océano Atlántico rumbo a su destino final. El arribo a territorio nacional está previsto para los próximos días, momento que el Ministerio anticipó como significativo por el esfuerzo humano y técnico detrás de la misión.
“El arribo de los F-16 será también un reconocimiento para quienes estuvieron en la cabina, haciendo posible cada tramo del recorrido”, señaló la cartera conducida por Defensa, subrayando el rol de los pilotos en el operativo.
El mensaje también destacó el trabajo de los mecánicos y el personal de apoyo de la Fuerza Aérea Argentina (@FuerzaAerea_Arg) que acompaña toda la operación, resaltando su profesionalismo y compromiso.
El traslado de los F-16 marca un paso clave en el proceso de modernización del sistema de defensa aéreo argentino y constituye una de las operaciones logísticas más relevantes de los últimos años para la Fuerza Aérea.
Un vuelo histórico que tiene como protagonistas a un equipo de pilotos argentinos y daneses. Ellos atraviesan países, fronteras y el océano para que estos aviones lleguen a destino.— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 1, 2025
En pocos días, los F-16 surcarán nuestro cielo y aterrizarán en suelo argentino. Y ese momento… pic.twitter.com/IayVVsVcGl
La entrega de sables a oficiales superiores contó con la presencia de las principales fuerzas federales y marcará el inicio del mandato técnico de Monteoliva.
Las resoluciones 485 y 486 fijaron nuevos precios mínimos para biodiésel y bioetanol, que se suman a la actualización impositiva y presionan sobre los costos de las petroleras.
Autos 0 km: sube el umbral de impuestos internos y varios modelos bajarán de precioArgentina01/12/2025
ARCA actualizó la escala y los autos que antes pagaban el tributo quedaron exentos. Según el tributarista Sebastián Domínguez, algunos modelos podrían reducir su valor hasta $16,3 millones.
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo advirtió que se perdieron más de 15.000 empleos, que las ventas cayeron 55% y que los aumentos de costos hacen “imposible sostener” los comercios.
En ocho meses ingresaron fardos desde EE.UU. por USD 2,2 millones. El sector advierte riesgos sanitarios y ambientales y alerta por un descontrol similar al del desierto de Atacama.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.