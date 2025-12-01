Operativo F-16: aviones cruzan el Atlántico rumbo a la Argentina

El Ministerio de Defensa de la Nación informó, a través de su cuenta oficial en X, que avanza el operativo internacional de traslado de los F-16 adquiridos por la Argentina, en un vuelo que calificaron como “histórico” y que tiene como protagonistas a equipos de pilotos argentinos y daneses.

Según el comunicado, las aeronaves atraviesan países, fronteras y el océano Atlántico rumbo a su destino final. El arribo a territorio nacional está previsto para los próximos días, momento que el Ministerio anticipó como significativo por el esfuerzo humano y técnico detrás de la misión.

“El arribo de los F-16 será también un reconocimiento para quienes estuvieron en la cabina, haciendo posible cada tramo del recorrido”, señaló la cartera conducida por Defensa, subrayando el rol de los pilotos en el operativo.

El mensaje también destacó el trabajo de los mecánicos y el personal de apoyo de la Fuerza Aérea Argentina (@FuerzaAerea_Arg) que acompaña toda la operación, resaltando su profesionalismo y compromiso.

El traslado de los F-16 marca un paso clave en el proceso de modernización del sistema de defensa aéreo argentino y constituye una de las operaciones logísticas más relevantes de los últimos años para la Fuerza Aérea.