Salteña creó un nuevo sabor de helado saludable: “A la gente le encantó”
Florencia Sosa, estudiante de Nutrición, desarrolló un helado artesanal con ingredientes regionales del norte provincial, buscando revalorizar los sabores locales y la producción ancestral.Sociedad01/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Florencia Sosa, estudiante avanzada de la Licenciatura en Nutrición de Universidad Nacional de Salta, explicó como desarrolló un helado artesanal utilizando harina de algarroba y goma brea, un aditivo natural que actúa como estabilizante. La joven sostuvo que se trata de un producto regional, con ingredientes provenientes del norte de la provincia, exactamente Embarcación, y que busca revalorizar los recursos locales.
“Este es un helado ancestral, con mucha historia, y todo en la heladería es artesanal. Utilizamos frutas y productos de la zona para potenciar los sabores locales”, señaló Sosa, quien realizó su investigación en la heladería familiar, ubicada en La Embarcación y con 70 años de trayectoria.
El helado combina el sabor particular de la harina de algarroba con un toque de cacao, logrando un producto único que ya fue evaluado por el público. La estudiante detalló que la evaluación sensorial se realizó en el propio local, donde mayores de 18 años calificaron atributos como color, aroma, sabor y la intención de compra.
“La aceptación fue muy buena y a partir de los resultados podré ajustar la fórmula si es necesario, pero el impacto inicial fue excelente”, indicó Sosa. Esta iniciativa forma parte de su tesis y representa un paso hacia la innovación alimentaria basada en productos autóctonos de la región.
