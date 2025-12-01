Internaron y operaron a José Alperovich por un cuadro intestinal agudo

José Alperovich fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.

Este domingo, al aire de Buena semana (TN) Guillermo Lobo dio detalles del cuadro que presentó el exgobernador de Tucumán que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero, tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber violado a su sobrina.

“A raíz, de una molestia gastrointestinal que sufrió, se iniciaron una serie de consultas. Ante los síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal, se decidió trasladarlo a un sanatorio privado de primer nivel como es el Hospital Italiano”, indicó el periodista.

Acto seguido, el conductor remarcó que se trató de una urgencia. “Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado. En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad”, señaló.

Polémica en Puerto Madero: se conocieron fotos del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

Este jueves, luego de varios rumores de cancelación, Marianela Mirra y José Alperovich dieron el sí en Puerto Madero, donde el exgobernador de Tucumán cumple el arresto domiciliario. La ceremonia se desarrolló en forma armoniosa y sin la presencia de periodistas, aunque las cámaras lograron obtener dos imágenes de la unión.

Según las fotos que publicó Farándula Show, la ex Gran Hermano se puso un vestido strapless, cabello rubio recogido y aros larguísimos y brillosos, mientras que el exfuncionario optó por una camisa blanca y el pelo hacia atrás con gel.

Horas antes del evento, la campeona de la cuarta edición del popular reality reconoció en diálogo con Pamela David que no había nada malo en la comentada y criticada boda, aunque aclaró: “Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”.