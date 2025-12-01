Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Internaron y operaron a José Alperovich por un cuadro intestinal agudo
Fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano luego de sufrir fuertes dolores. Su entorno había atribuido el malestar al casamiento celebrado días atrás.Sociedad01/12/2025
José Alperovich fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.
Este domingo, al aire de Buena semana (TN) Guillermo Lobo dio detalles del cuadro que presentó el exgobernador de Tucumán que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero, tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber violado a su sobrina.
“A raíz, de una molestia gastrointestinal que sufrió, se iniciaron una serie de consultas. Ante los síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal, se decidió trasladarlo a un sanatorio privado de primer nivel como es el Hospital Italiano”, indicó el periodista.
Acto seguido, el conductor remarcó que se trató de una urgencia. “Todo indica que fue operado por síntomas compatibles con apendicitis, pero aún no está confirmado. No estaba programado. En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad”, señaló.
Polémica en Puerto Madero: se conocieron fotos del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich
Este jueves, luego de varios rumores de cancelación, Marianela Mirra y José Alperovich dieron el sí en Puerto Madero, donde el exgobernador de Tucumán cumple el arresto domiciliario. La ceremonia se desarrolló en forma armoniosa y sin la presencia de periodistas, aunque las cámaras lograron obtener dos imágenes de la unión.
Según las fotos que publicó Farándula Show, la ex Gran Hermano se puso un vestido strapless, cabello rubio recogido y aros larguísimos y brillosos, mientras que el exfuncionario optó por una camisa blanca y el pelo hacia atrás con gel.
Horas antes del evento, la campeona de la cuarta edición del popular reality reconoció en diálogo con Pamela David que no había nada malo en la comentada y criticada boda, aunque aclaró: “Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”.
La edición 2025 reunirá producciones originales en dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica y más, con entrada libre y gratuita todos los días de 11 a 19.
El Día del Torino se celebra en Salta con exposición de autos clásicos y colecta solidariaSociedad30/11/2025
La agrupación Sangre Torinera Salta organiza la muestra, que se llevará a cabo en el Monumento 20 de Febrero a partir de las 15:30 horas.
Feria Navideña Salta Arte: El Centro Cultural América abrió la convocatoria para artistas e ilustradoresSociedad30/11/2025
Dirigida a artistas e ilustradores residentes en Salta, la feria se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre con entrada libre y gratuita (de 11 a 19 hs).
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Qué hay detrás del Día de Acción de Gracias y por qué influye en la cultura argentina
En Aries explicaron el origen histórico del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y cómo costumbres del norte, como el Black Friday, terminan instalándose en la vida cotidiana y comercial de Argentina.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.