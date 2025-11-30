La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Feria Navideña Salta Arte: El Centro Cultural América abrió la convocatoria para artistas e ilustradores
Dirigida a artistas e ilustradores residentes en Salta, la feria se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre con entrada libre y gratuita (de 11 a 19 hs).Sociedad30/11/2025
El Centro Cultural América abrió la convocatoria para participar en la Feria Navideña de Arte – Promoción y Venta de Arte en Pequeño Formato 2025, que se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre en su sede de Mitre 23, frente a la Plaza 9 de Julio. La propuesta está dirigida a artistas e ilustradores residentes en la provincia de Salta y busca reunir producciones originales en dos y tres dimensiones dentro de un espacio que promueve la creación local. La feria podrá visitarse todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.
La invitación contempla disciplinas como dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, cerámica, arte digital, arte textil e ilustración. Podrán presentarse obras bidimensionales de hasta 30 por 30 centímetros, con marco incluido, o piezas sin enmarcar siempre que estén en condiciones adecuadas para su exhibición y venta. También se admitirán trabajos tridimensionales cuyo tamaño no supere los 30 por 30 por 30 centímetros. Cada participante tendrá la posibilidad de presentar hasta cinco obras, acompañadas de una lista con los precios para su comercialización.
Con un espíritu inclusivo que reúne tanto a artistas con trayectoria como a quienes están dando sus primeros pasos, la feria se desarrollará en las salas Lola Mora, Juana Manuela Gorriti y el Hall de planta baja del Centro Cultural América. El proyecto apuesta a fortalecer el vínculo entre creadores y comunidad, facilitando la circulación de obras originales y celebrando la diversidad de lenguajes que conforman las artes visuales en Salta.
La edición 2025 reafirma el objetivo de impulsar la producción local a través de un encuentro que combina exhibición y venta en un entorno accesible, cercano y especialmente pensado para el público que busca propuestas artísticas en pequeño formato durante el período navideño.
Para más información sobre bases, condiciones y formularios ingresar a http://culturasalta.gov.ar
