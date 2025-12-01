Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El Centro Cultural América lanza su feria navideña y convoca a artistas locales
La edición 2025 reunirá producciones originales en dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica y más, con entrada libre y gratuita todos los días de 11 a 19.Sociedad01/12/2025
El Centro Cultural América abrió la convocatoria para participar en la Feria Navideña de Arte – Promoción y Venta de Arte en Pequeño Formato 2025, que se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre en su sede de Mitre 23, frente a la Plaza 9 de Julio. La propuesta está dirigida a artistas e ilustradores residentes en la provincia de Salta y busca reunir producciones originales en dos y tres dimensiones dentro de un espacio que promueve la creación local. La feria podrá visitarse todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.
La invitación contempla disciplinas como dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, cerámica, arte digital, arte textil e ilustración. Podrán presentarse obras bidimensionales de hasta 30 por 30 centímetros, con marco incluido, o piezas sin enmarcar siempre que estén en condiciones adecuadas para su exhibición y venta. También se admitirán trabajos tridimensionales cuyo tamaño no supere los 30 por 30 por 30 centímetros. Cada participante tendrá la posibilidad de presentar hasta cinco obras, acompañadas de una lista con los precios para su comercialización.
Con un espíritu inclusivo que reúne tanto a artistas con trayectoria como a quienes están dando sus primeros pasos, la feria se desarrollará en las salas Lola Mora, Juana Manuela Gorriti y el Hall de planta baja del Centro Cultural América. El proyecto apuesta a fortalecer el vínculo entre creadores y comunidad, facilitando la circulación de obras originales y celebrando la diversidad de lenguajes que conforman las artes visuales en Salta.
La edición 2025 reafirma el objetivo de impulsar la producción local a través de un encuentro que combina exhibición y venta en un entorno accesible, cercano y especialmente pensado para el público que busca propuestas artísticas en pequeño formato durante el período navideño.
Para más información sobre bases, condiciones y formularios ingresar a http://culturasalta.gov.ar
Fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano luego de sufrir fuertes dolores. Su entorno había atribuido el malestar al casamiento celebrado días atrás.
El Día del Torino se celebra en Salta con exposición de autos clásicos y colecta solidariaSociedad30/11/2025
La agrupación Sangre Torinera Salta organiza la muestra, que se llevará a cabo en el Monumento 20 de Febrero a partir de las 15:30 horas.
Feria Navideña Salta Arte: El Centro Cultural América abrió la convocatoria para artistas e ilustradoresSociedad30/11/2025
Dirigida a artistas e ilustradores residentes en Salta, la feria se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre con entrada libre y gratuita (de 11 a 19 hs).
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Qué hay detrás del Día de Acción de Gracias y por qué influye en la cultura argentina
En Aries explicaron el origen histórico del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y cómo costumbres del norte, como el Black Friday, terminan instalándose en la vida cotidiana y comercial de Argentina.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.