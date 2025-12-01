“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta

El fuerte temporal que azotó en los últimos días el sur de la provincia dejó un saldo devastador para los productores tabacaleros de El Tala, El Jardín y El Espinal, donde la caída de granizo y el violento viento destruyeron cultivos completos. “No ha quedado nada”, resumió Diego González, presidente de la Delegación de Productores del Tabaco de El Jardín, en declaraciones a Aries.

González explicó que el fenómeno comenzó el jueves por la noche con una primera granizada en El Jardín, que afectó unas 40 hectáreas. Sin embargo, el evento más grave ocurrió el sábado, alrededor de las 15:30, cuando una tormenta de piedra golpeó durante más de una hora la zona de El Tala, a 17 kilómetros de distancia.

“Ha sido devastador. No fue tanta agua, fue piedra, piedra generalizada desde El Tala hasta Rosario de la Frontera y San Pedro de Colalao. Productores de 75 y 80 años dicen que nunca vieron algo así”, relató.

Pérdidas totales y cientos de familias afectadas

La producción tabacalera del sur salteño —única actividad económica principal de la región— quedó gravemente comprometida. González recordó que son 170 productores, quienes trabajan unas 700 a 800 hectáreas, y cada uno emplea al menos a dos familias más en tareas de cultivo.

“Estamos hablando de que más de 500 familias dependen de esta producción. Y en muchos casos se perdió todo, incluso los almácigos que todavía no habían sido trasplantados”, señaló.

Además del granizo, hubo inundaciones y fuertes ráfagas de viento, daños que los seguros no siempre contemplan. “Tenemos el seguro del SUMICLI por riesgo de granizo, pero no cubre viento ni inundaciones, y eso complica la evaluación de daños”, explicó.

Trabajo de emergencia y pronóstico adverso

Equipos de la Cámara del Tabaco de Salta y de COPROTAB ya se encuentran asistiendo a los productores, aunque la magnitud del daño es considerable. Algunos lotes recién plantados podrían recuperarse, pero en la mayoría de los casos la pérdida es definitiva.

Para colmo, los pronósticos no son alentadores. “No estamos exentos de otra granizada. El pronóstico marca posibilidad de más tormentas fuertes”, advirtió González.