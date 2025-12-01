Estafa millonaria: Profesor de música perdió $45 millones con falso proyecto de YPF

Un profesor de música fue estafado en más de $ 45.000.000, al caer engañado por una banda y un falso proyecto de inversión con acciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

El damnificado es representado por el abogado Luis Eduardo Caloso (foto), según una investigación a cargo de la fiscal Eugenia Callegaris.

Todo comenzó el 6 de agosto pasado. El profesor descubrió en Instagram "una publicación sobre un grupo de asesores financieros ("Office Team Trade") y ofrecían una oportunidad de inversión en acciones de YPF S.A.

El santiagueño se comunicó con el perfil autor de la publicación. Recibió un formulario para completar con sus datos vía mail. Respondió y luego le llegó un mail de un tal "Rodrigo Guerra" comunicándose desde "Office Trade Team".

De bienvenida, transfirió $ 270.000 a una cuenta de la billetera virtual UALA, "a nombre de "Jorge Orlando Arenas". Después, se comunicó una mujer de acento extranjero ("Katherine Mach") alegando ser de parte del grupo de "Office Team Trade", su asesora financiera personal.

Por ella, el hombre creó una cuenta en la aplicación Bybit, vía para cambiar el dinero de pesos argentinos a USDT, es decir un cryptoactivo. Obtenido los USDT, el santiagueño los ingresó (¿?) en una página llamada https://office.team-trade.net/login.

El 20 de agosto último, expiró el proyecto de inversión. "Se me comunica que para depositar el dinero en bybit, debía realizar una verificación transaccional, la cual costaba dinero y pagué el 23 de agosto", ahondó. El 24, en teoría, se completó la verificación y "Bybit me pide legalización de los fondos. Pagué U$S 4.400). Antes, pedí un préstamo bancario".

Entonces, sobrevino una oleada de trámites supeditados, todos, a desembolsos de mucho dinero. "Pagué una "licencia para operar en los mercados financieros", previo requerir otro préstamo. "El 30 de agosto me informan que me van a enviar el dinero a mi cuenta, pero debía pagar uno de dos tipos de envío de dinero".

Uno demoraba entre 6 y 12 meses y el otro, Premium, 4 horas, "pero el precio eran dos criptomonedas Ethereum". En ese punto, el santiagueño pidió $ 5.000.000 a su pareja. La trama no cesaba. La hemorragia de dinero prosiguió inalterable, abriendo a su paso nuevos surcos de deudas.

"Me informan sobre el pago de un seguro". El 2 de septiembre me dicen que para depositarme debía abrir una caja fuerte virtual a través de una aplicación que me recomiendan desde Bybit, y luego de acreditar la apertura, esta empresa me informa que debía pagar una cuota de red".

Resignado, el damnificado vuelve a pedir un préstamo bancario "y se me da aviso de que supuestamente se me depositaria el 5 de septiembre".

Con información de El Liberal