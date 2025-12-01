La Policía atrapó esta madrugada a un hombre de 56 años en Villa San Antonio que había robado un set de herramientas de un comercio en Avenida Chile.
Estafa millonaria: Profesor de música perdió $45 millones con falso proyecto de YPF
La maniobra criminal, que comenzó en Instagram, involucró transferencias a billeteras virtuales, el uso de la aplicación de criptomonedas Bybit y exigencias de pagos.Policiales01/12/2025
Un profesor de música fue estafado en más de $ 45.000.000, al caer engañado por una banda y un falso proyecto de inversión con acciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El damnificado es representado por el abogado Luis Eduardo Caloso (foto), según una investigación a cargo de la fiscal Eugenia Callegaris.
Todo comenzó el 6 de agosto pasado. El profesor descubrió en Instagram "una publicación sobre un grupo de asesores financieros ("Office Team Trade") y ofrecían una oportunidad de inversión en acciones de YPF S.A.
El santiagueño se comunicó con el perfil autor de la publicación. Recibió un formulario para completar con sus datos vía mail. Respondió y luego le llegó un mail de un tal "Rodrigo Guerra" comunicándose desde "Office Trade Team".
De bienvenida, transfirió $ 270.000 a una cuenta de la billetera virtual UALA, "a nombre de "Jorge Orlando Arenas". Después, se comunicó una mujer de acento extranjero ("Katherine Mach") alegando ser de parte del grupo de "Office Team Trade", su asesora financiera personal.
Por ella, el hombre creó una cuenta en la aplicación Bybit, vía para cambiar el dinero de pesos argentinos a USDT, es decir un cryptoactivo. Obtenido los USDT, el santiagueño los ingresó (¿?) en una página llamada https://office.team-trade.net/login.
El 20 de agosto último, expiró el proyecto de inversión. "Se me comunica que para depositar el dinero en bybit, debía realizar una verificación transaccional, la cual costaba dinero y pagué el 23 de agosto", ahondó. El 24, en teoría, se completó la verificación y "Bybit me pide legalización de los fondos. Pagué U$S 4.400). Antes, pedí un préstamo bancario".
Entonces, sobrevino una oleada de trámites supeditados, todos, a desembolsos de mucho dinero. "Pagué una "licencia para operar en los mercados financieros", previo requerir otro préstamo. "El 30 de agosto me informan que me van a enviar el dinero a mi cuenta, pero debía pagar uno de dos tipos de envío de dinero".
Uno demoraba entre 6 y 12 meses y el otro, Premium, 4 horas, "pero el precio eran dos criptomonedas Ethereum". En ese punto, el santiagueño pidió $ 5.000.000 a su pareja. La trama no cesaba. La hemorragia de dinero prosiguió inalterable, abriendo a su paso nuevos surcos de deudas.
"Me informan sobre el pago de un seguro". El 2 de septiembre me dicen que para depositarme debía abrir una caja fuerte virtual a través de una aplicación que me recomiendan desde Bybit, y luego de acreditar la apertura, esta empresa me informa que debía pagar una cuota de red".
Resignado, el damnificado vuelve a pedir un préstamo bancario "y se me da aviso de que supuestamente se me depositaria el 5 de septiembre".
Con información de El Liberal
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Ampliación Santa Ana II.
Salta: Coordinan protocolos para agilizar ingreso de detenidos a centros de detenciónPoliciales28/11/2025
El encuentro, que contó con la participación de jefes de la Alcaidía General y áreas operativas, se centró en coordinar protocolos para optimizar el traslado y la recepción de las personas demoradas.
Una mujer de 77 años, apodada “la abuelita”, fue imputada por comercialización de estupefacientes. La fiscalía la acusa de liderar la venta de droga, usando incluso a un menor de edad.
La Policía de Salta detuvo ayer a un conductor en Vaqueros (Ruta Nacional 9). Tras fiscalizar el vehículo, se detectó que tenía pedido de secuestro por robo solicitado por la Justicia de Córdoba.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.