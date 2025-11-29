Piden colaboración para encontrar a hombre de 43 años

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó el viernes de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II.

Maximiliano Javier Schanz Arrudi es de contextura delgada, tez blanca, calvo parcialmente y mide aproximadamente 1,85 metros de estatura. Posee un tatuaje en el brazo izquierdo con el rostro de Che Guevara. La última vez que fue visto vestía pantalón azul y remera de mangas largas color celeste.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3874574731, contacto de Comisaría 3.