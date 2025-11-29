La Policía atrapó esta madrugada a un hombre de 56 años en Villa San Antonio que había robado un set de herramientas de un comercio en Avenida Chile.
Piden colaboración para encontrar a hombre de 43 años
En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó el viernes de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II.
Maximiliano Javier Schanz Arrudi es de contextura delgada, tez blanca, calvo parcialmente y mide aproximadamente 1,85 metros de estatura. Posee un tatuaje en el brazo izquierdo con el rostro de Che Guevara. La última vez que fue visto vestía pantalón azul y remera de mangas largas color celeste.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3874574731, contacto de Comisaría 3.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
Salta: Coordinan protocolos para agilizar ingreso de detenidos a centros de detenciónPoliciales28/11/2025
El encuentro, que contó con la participación de jefes de la Alcaidía General y áreas operativas, se centró en coordinar protocolos para optimizar el traslado y la recepción de las personas demoradas.
Una mujer de 77 años, apodada “la abuelita”, fue imputada por comercialización de estupefacientes. La fiscalía la acusa de liderar la venta de droga, usando incluso a un menor de edad.
La Policía de Salta detuvo ayer a un conductor en Vaqueros (Ruta Nacional 9). Tras fiscalizar el vehículo, se detectó que tenía pedido de secuestro por robo solicitado por la Justicia de Córdoba.
La Policía de Salta detuvo esta madrugada a un hombre de 24 años que era intensamente buscado por la Justicia de Tierra del Fuego.
