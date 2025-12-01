El pago del Bopreal 2026 impactará en la meta pactada con el FMI y dificulta la tan pedida acumulación de reservas por parte del Banco Central.
Desde hoy suben colectivos, subte y peajes en el AMBA
El boleto mínimo trepa a $593 en la Ciudad y a $658 en la Provincia, mientras que el subte supera los $1200. También rigen nuevas tarifas en peajes porteños.Economía01/12/2025
Desde este lunes 1° de diciembre comenzaron a regir los aumentos en las tarifas del transporte público en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. Los incrementos afectan a colectivos, subte y peajes.
En CABA, la suba es del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre -el último dato del IPC disponible- más un adicional de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar la eliminación de subsidios.
En tanto, el gobierno de Axel Kicillof confirmó una recomposición tarifaria adicional para el boleto de los colectivos que circulan dentro del territorio bonaerense. La Secretaría de Transporte provincial explicó que se trata de un ajuste extraordinario de 10% sobre la tarifa vigente, seguido del mecanismo de actualización que replica la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. De esta forma, el aumento totaliza 14,8%.
Con estos ajustes, el boleto mínimo de colectivos pasa a costar $593,52 en CABA y $658 en la Provincia. Así, hay tres tarifas distintas, ya que las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron un incremento hace dos semanas y llevaron el mínimo a $494,83.
Colectivos en PBA: cuánto costará el boleto mínimo con aumento en diciembre
Este lunes, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentaron 14,8%. Las tarifas quedan de la siguiente manera:
- Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $573,09 a $658,44;
- Tramo de 3 a 6 km: de $638,42 a $733,50;
- Tramo de 6 a 12 km: de $687,60 a $790;
- Viajes de 12 a 27 km: $846,57.
Para quienes viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar, los valores oscilan entre $1046,92 y $1435,34.
En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se registran nuevos valores:
- Boleto mínimo: antes costaba $753,99 y ahora pasará a $866,28 con SUBE nominalizada.
- El cobro por kilómetro será de $33,46 con SUBE nominalizada, frente a $53,20 sin nominalizar.
- Tarifa base en terminales: inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).
- Aumento de boleto en CABA: de cuánto será el boleto mínimo en diciembre
En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024, las tarifas quedarán desde este 1° de diciembre así:
- Boleto mínimo (hasta 3 kilómetros): $593,52;
- Trayectos de 3 a 6 kilómetros: $659,50;
- Viajes de 6 a 12 kilómetros: $710,31;
- Recorridos superiores a los 12 kilómetros: $761,15.
El valor del subte en diciembre
El costo del viaje en subte se va a $1206 desde este lunes. Para morigerar el impacto, el Gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, para incorporar pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.
El argumento que repiten las autoridades porteñas es que, con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa”. En el caso de los colectivos, la recaudación cubre el 70% de los costos operativos, mientras que en el subte el índice alcanza el 76,3%, según cifras oficiales.
De acuerdo con datos de Emova, los pagos con tarjetas y billeteras virtuales ya representan el 30% de las transacciones, lo que indica que numerosos usuarios buscan achicar el costo aprovechando promociones bancarias que ofrecen descuentos y reintegros del 35% hasta el 100% en algunos casos.
También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, quienes deben abonar siempre con el mismo medio de pago para comenzar a percibir el beneficio a partir del viaje 21:
- Entre 21 y 30 viajes: $964,80 por pasaje.
- Entre 31 y 40: $844,20.
- De 41 viajes en adelante: $723,60.
- El Premetro cuesta $422,10.
Aumentan los peajes de CABA en diciembre
Este lunes también aumentan los peajes. En hora pico cuestan $4912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2042,38 en la autopista Illia, para vehículos particulares; mientras que en hora no pico los valores serán $3466,55 y $1444,25, respectivamente.
“Se ha encomendado a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales, pero cuyo volumen continuará incrementándose en los meses venideros del año 2025, donde se espera se produzca el grueso de las certificaciones de los contratistas y, consecuentemente, de la obligación de pago de AUSA”, argumentaron las autoridades porteñas respecto a las subas.
Con información de TN
Pone fin a la segmentación tarifaria y define subsidiados y no subsidiados. A los hogares con ingresos menores a tres canastas básicas se les compensará el 50 por ciento de las facturas, pero podrían perder el beneficio por nivel de consumo.
La empresa ya venía con problemas financieros desde hace tiempo. El año pasado redujo fuerte su plantel de trabajadores, mediante retiros voluntarios. La industria se ve afectada por la merma del consumo y de las exportaciones
Las billeteras virtuales pagan hoy hasta un 38% de TNA, lideradas por Ualá. Le siguen Cocos y Naranja X.
El plazo fijo en Argentina hoy paga hasta un 32% de TNA, con Banco Voii a la cabeza. Entre los grandes, Banco Macro ofrece el 29%.
Las aerolíneas latinoamericanas registraron una baja interanual del 2,7% en octubre, igualando a Norteamérica como la zona de menor crecimiento, mientras que la capacidad subió 2,8%.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.